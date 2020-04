Procuradoria cobra de aéreas lista de voos disponíveis em meio à crise do coronavírus

O Ministério Público Federal (MPF) enviou ofício às empresas áreas Azul, Latam e Passaredo cobrando lista em seus sites com as rotas e horários de voos programados em meio à crise do coronavírus. A medida busca atender Protocolo Temporário para Transporte Aéreo Essencial Nacional, assinado pelas companhias e submetido para apreciação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica em meio à pandemia do novo coronavírus.

De acordo com a Procuradoria, a única empresa que já disponibilizou a lista foi a Gol. O prazo para a entrega das informações é de cinco dias úteis.

O protocolo tem como objetivo tornar acessível o acompanhamento de disponibilidade de voos ao consumidor no atual momento de crise, otimizando a malha aérea em voos domésticos para localidades que sofreram com drástica redução de demanda.

A lista virtual, nos sites das aéreas, possibilita ao cliente visualizar quais rotas estão disponíveis e sua frequência.