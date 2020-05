Procuradoria ataca ‘cheque em branco’ ao HC e vê irregularidades em repasse de R$ 159 mi contra a pandemia

O Ministério Público de Contas do Estado de São Paulo considerou irregular o convênio firmado entre a Secretaria de Estado da Saúde e o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) envolvendo repasse de mais de R$ 159 milhões do governo estadual para o tratamento de pacientes infectados pelo coronavírus.

Documento LEIA O PARECER DO PROCURADOR DE CONTAS PDF

A transferência de recursos prevista no convênio, firmado em 31 de março, serviria para cobrir despesas com aquisição de materiais, medicamentos, prestação de serviços, folha de pagamento e gestão de leitos.

O plano de trabalho apresentado pelo hospital para justificar a necessidade do investimentos foi considerado ‘impreciso’ e ‘incompleto’ pelo procurador Rafael Antonio Baldo. Não há previsão de quantitativos de materiais a serem adquiridos, pesquisa prévia de preços ou valor estimado de cada item. Isso, segundo o MP, impossibilita a aferição de metas e representaria um ‘cheque em branco’ para que ‘os recursos sejam gastos de forma indiscriminada’.

“Sem ter como aferir as metas previstas por conta do Plano de Trabalho lacônico, mais recursos são requisitados e mais tempo é necessário para a consecução do objetivo. E no final das contas, quem arca com as consequências disso é a população, que não encontra leitos disponíveis para tratamento de sua saúde, agravada pela pandemia de COVID-19”, argumenta Baldo.

O Hospital das Clínicas é uma das principais unidades públicas de São Paulo dedicada ao tratamento de pacientes com coronavírus. Em uma verdadeira operação de guerra, a equipe do HC montou, no final de março, uma ala com 900 leitos destinada exclusivamente ao atendimento dos infectados pela Covid-19.

O hospital também foi palco de testes dos ventiladores pulmonares, mais baratos e rápidos de serem produzidos, desenvolvidos por pesquisadores da Escola Politécnica da USP. O protótipo já foi testado em animais e em pacientes do HC, com sucesso, faltando ainda aprovação pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

COM A PALAVRA, O HOSPITAL DAS CLÍNICAS

A reportagem entrou com contato com o Hospital das Clínicas e aguarda resposta. O espaço está aberto para manifestação.

COM A PALAVRA, A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO

A reportagem entrou com contato com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo e aguarda resposta. O espaço está aberto para manifestação.