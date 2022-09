Procuradoria alerta que uso das eleições como palanque para pregações do ódio e intolerância religiosa ‘afronta a Constituição’ Em nota pública emitida nesta sexta-feira, 2, Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão destaca que o Estado é laico e que 'toda e qualquer divergência política deve ser exercida com base em valores democráticos'