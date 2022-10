Procuradoria aciona União e Estado de São Paulo para cumprirem prazo de tratamento de câncer no SUS

O Ministério Público Federal (MPF) entrou com ação contra a União e o Estado de São Paulo para garantir que pacientes com câncer tenham acesso ao tratamento da doença pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em até 60 dias. O prazo está definido pela Lei Nº 12.732, de 2012, que diz que o paciente tem o direito de obter o primeiro tratamento, seja ele cirurgia ou terapias como a quimio, em até 60 dias após o diagnóstico.

Além do cumprimento do tempo máximo, a Procuradoria pede que, nos casos em que o câncer seja a principal suspeita, os exames necessários para o diagnóstico sejam feitos em até 30 dias. Este prazo também está previsto em lei.

A ação também cobra indenizações – pede que a União e o Estado de São Paulo sejam obrigados a pagar no mínimo R$ 100 mil por cada usuário do SUS que não teve tratamento iniciado em até 60 dias, contados a partir do diagnóstico, e morreu.

O processo ainda exige que as partes paguem no mínimo R$ 50 mil para os usuários do SUS que não tiveram o tratamento iniciado em até 60 dias.

O procurador Pedro Antonio de Oliveira Machado destaca que, mesmo após uma década da promulgação da lei, ela ainda não é totalmente respeitada – e que as ‘transgressões’ têm um grande impacto.

“Quando se trata de câncer, cada segundo é precioso, pois, nesses casos, o elastério temporal quanto ao início do tratamento impacta negativamente na qualidade de vida, na intensidade do sofrimento e na manutenção da própria vida dos usuários do SUS”, disse o procurador.

Outro ponto exigido no processo é a melhoria na transparência e disponibilização dos dados relativos ao tempo entre o diagnóstico de câncer e o início do tratamento.

O MPF destaca que, em âmbito nacional, o Ministério da Saúde não tem sequer como monitorar a situação. O SUS não possui um sistema de dados que permitam acompanhar os pacientes diagnosticados e que aguardam o início do tratamento. O Painel-Oncologia, ferramenta do Ministério da Saúde que concentrava estes dados, foi retirado do ar por inconsistências.

Um dos problemas era o alto percentual de casos em que não havia informações de tratamento – foram 45% em 2019 e 32% em 2018. Esse dado, segundo a Procuradoria, indica que a plataforma precisa de ‘melhorias’.

Já a Secretaria de Saúde de São Paulo disponibilizou aos procuradores dados do próprio Painel-Oncologia, coletados antes de sua desativação. Em 2019, foram 18,60% dos pacientes com câncer que não tiveram acesso ao tratamento antes dos 60 dias. Já em 2018, esse número foi de 25,13%.

“Evidente que essa situação calamitosa de extrema demora e ausência de dados nos registros hospitalares sobre câncer impactam diretamente na qualidade da assistência prestada aos pacientes”, destaca o procurador.

O processo também requer que a União tenha 90 dias para reativar o Painel-Oncologia e eliminar todas as inconsistências existentes. Já o Estado de São Paulo precisará acompanhar e controlar o número de pacientes, permitindo que as filas sejam gerenciadas de maneira eficiente e transparente.

O Ministério Público Federal destacou que não tem interesse em participar de audiências de conciliação ou de mediação.

COM A PALAVRA, O MINISTÉRIO DA SAÚDE

“Até o momento, o Ministério da Saúde não foi notificado.”

COM A PALAVRA, O GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

“A Procuradoria Geral do Estado informa que não foi notificada da ação movida pelo Ministério Público Federal. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) esclarece que preza pela qualidade dos serviços aos pacientes do Sistema Único de Saúde e está em processo contínuo para aperfeiçoar sempre o atendimento à população. Um exemplo disso é a criação, neste ano, do Programa AME Oncologia, que tem como objetivo aumentar a oferta de tratamentos contra o câncer em todo o Estado, com exames, consultas e sessões de quimioterapia nas 61 unidades dos Ambulatórios Médicos de Especialidades. O Estado ainda informa que expandiu a Rede de Hebe Camargo de Combate ao Câncer, que conta hoje com 95 unidades em todo o Estado. Além disso, para agilizar o diagnóstico e tratamento de câncer, o Governo de SP criou o programa Corujão Oncológico, que já realizou, desde 2021, 175,6 mil exames, sendo 63,5 mil tomografias e ressonância magnéticas. Já para reforçar os cuidados com a saúde da mulher, o Governo de SP ampliou o programa Carreta da Mamografia, que oferece exames gratuitamente sem necessidade de pedido médico ou agendamento. Desde 2021, com a retomada da ação, já foram realizados mais de 42,8 mil exames.”