Procuradores eleitorais questionam candidatura de Daniel Silveira e alegam que perdão de Bolsonaro não absolveu aliado

A Procuradoria Regional Eleitoral no Estado do Rio de Janeiro impugnou o registro de candidatura do bolsonarista Daniel Silveira ao Senado pelo PTB. O órgão ressalta que Silveira está inelegível uma vez que foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal por crimes de incitação à animosidade entre as Forças Armadas e a Corte máxima, tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes da União, e coação no curso do processo. O aliado do presidente Jair Bolsonaro pegou 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

Um dia após sua condenação, Silveira recebeu do chefe do Executivo uma ‘graça’, que acabou ‘perdoando’ a pena a qual o ex-deputado foi sentenciado. No entanto, segundo a PRE no Rio o decreto assinado por Bolsonaro em benefício do aliado não afasta a inelegibilidade do ex-parlamentar.

A Procuradoria Regional Eleitoral destaca que a graça ‘não significa a absolvição de Silveira, mas apenas a não aplicação das penas de prisão e multa, mantendo-se, portanto, a inelegibilidade e os demais efeitos civis da condenação’.

Documento LEIA A IMPUGNAÇÃO FEITA PELA PRE-RJ PDF

No documento apresentado ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio nesta terça-feira, 16, a procuradora regional eleitoral Neide Cardoso de Oliveira e o procurador regional eleitoral substituto Flávio de Moura Paixão Júnior explicam que é ‘sedimentado pela jurisprudência pátria’ que o indulto individual, como o concedido a Silveira por Bolsonaro, ‘não alcança os efeitos secundários da pena ou extrapenais, fruto de decisão condenatória’.

A PRE destaca que o ex-deputado foi condenado ‘por atos criminosos e antidemocráticos, entre eles a defesa da ditadura e o do AI-5’. Além disso, lembra o entendimento do procurador-geral da República Augusto Aras, que, em parecer ao Supremo, ressaltou que a graça concedida a Silveira ‘não interfere na suspensão dos direitos políticos’ nem ‘em eventual inelegibilidade decorrente da condenação’.

“A concessão do indulto só afasta o próprio cumprimento da pena anteriormente fixada pela decisão condenatória, restando mantidas, assim, por exemplo, as devidas anotações junto aos Cartórios e Ofícios distribuidores acerca da existência do processo. No caso, em tela, os efeitos secundários da pena, aqueles que não foram atingidos pelo indulto concedido, referem-se à perda dos direitos políticos, mantendo-se, assim, a inelegibilidade de Daniel Lúcio da Silveira”, registra o parecer.

Silveira foi preso no ano passado, logo após divulgar vídeo com ofensas aos ministros do Supremo. A detenção no Batalhão Especial Prisional (BEP) do Rio, a mando de Alexandre de Moraes com base em pedido da PGR, durou quase nove meses.

O ex-deputado acabou sendo solto com a condição de cumprir medidas cautelares. Estas foram reiteradamente descumpridas por Silveira, o que implicou em uma ordem de colocação de tornozeleira eletrônica.

Silveira se recusou a colocar o equipamento e chegou a dormir em seu gabinete na Câmara em uma estratégia fracassada para evitar que os agentes da Polícia Federal (PF) fizessem a instalação. O parlamentar bolsonarista se queixou da decisão de Moraes, mas cedeu e colocou o dispositivo após Alexandre impor multa ao ex-deputado.

