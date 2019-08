Procuradores ‘batem boca’ no Twitter por Deltan da Lava Jato 'Há interesses de quem cometeu crimes e foi atingido pela operação’, acusou Helio Telho, do Ministério Público Federal em Goiás, sobre pressão para afastar coordenador da força-tarefa no Paraná; Wilson Rocha, também do MPF de Goiás, que defende o afastamento, perguntou: ‘cometi crime’ ou ‘fui atingido pela operação?’