Procuradora de Justiça do Pará defende bloqueios bolsonaristas e diz que STF não tem ‘autoridade’ sobre manifestações

A procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater, do Ministério Público do Pará (MP-PA), defendeu as manifestações que fecharam estradas após a derrota do presidente Jair Bolsonaro (PL) na eleição.

Ela compartilhou uma publicação nas redes sociais declarando apoio aos caminhoneiros. “Nenhum passo daremos para trás. Eleição não se toma. O povo não é palhaço”, diz a imagem.

A procuradora escreveu a legenda: “O povo é soberano. E se o poder emana do povo, o povo está no seu direito a exercer esse poder.”

Outra imagem publicada afirma que o Supremo Tribunal Federal (STF) “não tem autoridade sobre a manifestação”. “O povo é constituinte originário. Não saiam das ruas”, diz a foto. Em julgamento unânime, o STF determinou a liberação “imediata” de todas as vias públicas bloqueadas.

Ana Teresa é eleitora declarada de Bolsonaro. Antes do segundo turno, a procuradora disse que não aceitaria um “governo comunista e cheio de gente corrupta e que foram presos por corrupção e soltos por conveniência de seus apadrinhados”.

COM A PALAVRA, O MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ

A reportagem entrou em contato com o Ministério Público do Pará, mas o órgão informou que não comentaria as publicações da procuradora.

COM A PALAVRA, ANA TERESA ABUCATER

A reportagem pediu um posicionamento da procuradora, mas o gabinete informou que por enquanto ela não se manifestaria sobre as publicações.