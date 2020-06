Procurador solta puns durante  sessão virtual e pede desculpas pela ‘deselegância’

Uma cena inusitada aconteceu durante uma sessão virtual do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJ-MT) no último dia 4 de junho. O procurador Paulo Prado esqueceu o microfone ligado e acabou soltando puns enquanto era realizado um julgamento por videoconferência, habitual nos tribunais desde o avanço da pandemia do coronavírus no Brasil.

O momento constrangedor teve início enquanto o advogado Bruno Boaventura se apresentava aos demais. Aos 03:51:55 da sessão virtual, disponibilizada integralmente no YouTube, é possível ouvir o primeiro flato disputar espaço com a voz do membro do Ministério Público. Instantes depois, durante uma sustentação oral do colega, Paulo Prado deixa escapar um novo pum, como pode ser ouvido aos 3:58:31 da vídeo.

Ainda sem perceber que havia deixado seu microfone ligado, o procurador se aliviou novamente dos gases — aos 4:01:13 — interrompendo a enfática fala de Boaventura. Ao finalmente se dar conta da distração, Prado pede a voz para se desculpar com os membros da sessão.

“Teve dois momentos que eu me descuidei aqui com o microfone. Se por acaso eu fui deselegante ou causou algum mal estar, queiram me perdoar, por favor”, disse aos colegas de forma constrangida — 6:10:43 —.