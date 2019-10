Procurador-geral manda investigar denúncia de ‘rachadinha’ no gabinete do líder do PSL na Assembleia de São Paulo

O procurador-geral de Justiça de São Paulo Gianpaolo Poggio Smanio mandou abrir procedimento no setor de competência originária do Ministério Público do Estado para investigar a denúncia de ‘rachadinha’ no gabinete do deputado Gil Diniz, líder do PSL na Assembleia Legislativa. O caso foi revelado pelo ex-assessor parlamentar Alexandre de Andrade Junqueira, que afirma que presenciou ‘por vezes’ a circulação de dinheiro em espécie no gabinete do ‘Carteiro Reaça’.

Smanio também determinou a remessa de cópia da representação de Junqueira para a Promotoria de Defesa do Patrimônio, braço do Ministério Público que investiga atos de improbidade. O ex-assessor do ‘Carteiro Reaça’ entregou o documento à Procuradoria-Geral de Justiça nesta segunda, 14.

Na representação, Junqueira relata, além da ‘rachadinha’, a presença de uma funcionária fantasma no gabinete de Gil Diniz, que, segundo o ex-assessor, ‘não trabalhava e apenas assinava o ponto e devolvia o dinheiro para o Deputado’.

O ‘Carteiro Reaça’ reagiu à acusação de Junqueira: “Saiu magoado e agora fez essa denúncia”. O deputado, que foi assessor de Eduardo Bolsonaro na Câmara até 2018, quando se elegeu, afirma que o ex-servidor não tinha ‘produtividade’ e foi exonerado.

Junqueira trabalhou como assessor do ‘Carteiro Reaça’ entre 20 de março e 31 de julho e conta que ‘logo no início’, pediram para que ‘devolvesse parte do salário’. O ex-servidor ganhava, em média, R$ 15,5 mil.

O ex-servidor diz que houve uma menção especial com relação às GEDS, as ‘Gratificações Especiais por Desempenho’. “Só foram incorporadas ao meu salário para que eu as devolvesse em dinheiro para o Deputado”, diz.

Na representação ele afirma ainda que se recusou a devolver o salário, e, que, por isso, teria recebido a proposta de um rebaixamento para o cargo de motorista. Ele alega que não aceitou a oferta, foi proibido de ir ao gabinete e orientado a ‘comparecer apenas uma vez por semana para assinar a folha de ponto’.

“Todos os assessores que recebem o salário no teto fazem rodizio das gratificações, que costumam ser sacadas em dinheiro para pagamento das contas de apoiadores do Deputado Estadual Gil Diniz. Tenho conhecimento que o mesmo procedimento ocorre na Liderança do PSL na Assembleia Legislativa de São Paulo”, registra ainda o ex-servidor.