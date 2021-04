Procurador-geral de Justiça de São Paulo denuncia Fernando Cury por importunação sexual contra Isa Penna Mário Luiz Sarrubbo, chefe do Ministério Público do Estado, acusa deputado do Cidadania e pede condenação do parlamentar: "agiu com clara intenção de satisfazer sua lascívia"; Assembleia Legislativa votou afastamento por 180 dias