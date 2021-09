Procurador-geral de Justiça de São Paulo cria força-tarefa para investigar caso Prevent Senior Mário Luiz Sarrubbo, chefe do Ministério Público do Estado, escala quatro promotores no inquérito do Departamento de Homicídios que apura se operadora de planos de saúde aplicou medicamentos sem eficácia comprovada em pacientes que pegaram covid-19