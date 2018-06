Procurador chama lideranças sociais para discutir moradias caóticas no centro de SP Gianpaolo Smanio, chefe do Ministério Público paulista, também vai receber na sede da instituição, nesta quinta, 3, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e da Prefeitura, dois dias após o incêndio que derreteu a grande torre envidraçada no centro da capital