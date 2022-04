Procon proíbe McDonald’s de vender McPicanha sem picanha: ‘Indução a erro’

O McDonald’s está proibido de vender os sanduíches McPicanha em todo o Distrito Federal. A decisão é do Procon-DF e, segundo o órgão, começa a valer já nesta quinta-feira, 28.

Apesar do nome, a nova linha de hambúrgueres, anunciada no início do mês pela rede de fast food, não tem picanha na composição, o que levou o Procon-DF a proibir a comercialização até a ‘correção total da publicidade’. A avaliação do órgão é a de que houve propaganda enganosa.

Na campanha de divulgação dos novos sanduíches, o McDonald’s anunciou: “Produtos McPicanha: Picanha Salada Bacon e Picanha Cheddar Bacon. Hambúrguer 100% bovino com molho sabor picanha”.

Se não houver ajustes, o Procon-DF diz que pode multar a empresa, apreender os sanduíches e até suspender o funcionamento das unidades na capital federal.

“Na publicidade não há informação clara de que o hambúrguer contém qualquer porcentagem do corte bovino picanha. Então, a forma como o McDonald’s usa o nome ‘picanha’ em seu produto e na divulgação da campanha publicitária do sanduíche induzem ao entendimento de um produto composto pelo corte de carne picanha. Isso induz o consumidor ao erro”, explica o diretor-geral do Procon Marcelo Nascimento.

A rede também recebeu notificação do Procon em São Paulo para explicar a linha linha de sanduíches. Além disso, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (Conar) decidiu investigar a campanha publicitária.

COM A PALAVRA, O MCDONALD’S

“A rede esclarece que a plataforma recém-lançada denominada “Novos McPicanha” tem esse nome justamente para proporcionar uma nova experiência ao consumidor, ao oferecer sanduíches inéditos desenvolvidos com um sabor mais acentuado de churrasco. Para isso, os lançamentos trazem a novidade do exclusivo molho sabor picanha (com aroma natural de picanha), uma nova apresentação e um hambúrguer diferente em composição e em tamanho (100% carne bovina, produzido com um blend de cortes selecionados e no maior tamanho oferecido pela rede atualmente). Lamentamos que a comunicação criada sobre os novos produtos possa ter gerado dúvidas e informamos que haverá novas peças destacando a composição dos sanduíches de maneira mais clara.”