Procon multa Peugeot em quase R$ 2 mi por não cumprir promoção

O Procon de São Paulo multou a Peugeot Citroen em R$ 1.808.240,00 por não cumprir com uma oferta veiculada em seu site.

A autuação foi motivada a partir da reclamação de um consumidor, e a multa será aplicada por meio de um procedimento administrativo.

A Peugeot ofereceu em seu site, em abril último, o modelo C4 Lounge Live 1.6 THP Auto pelo valor de R$ 70.973,70.A montadora afirmou que a rede de concessionárias da marca não é obrigada a cumprir os preços sugeridos.

‘A prática desrespeita o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor’, informa a assessoria de comunicação do Procon.

Assim diz o referido artigo. “Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.”

COM A PALAVRA, A PEUGEOT

A reportagem buscou contato com a montadora. O espaço está aberto para manifestação.