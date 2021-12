Procon de SP multa Facebook em mais de R$ 11 milhões por ‘apagão’ nas redes sociais em outubro

O Procon-SP multou a empresa Facebook do Brasil, responsável pelas redes sociais Facebook, Instagram e Whatsapp, por má prestação de serviço em decorrência do ‘apagão’ do último dia 4 de outubro. Na ocasião, uma falha deixou os aplicativos fora do ar por cerca de seis horas e afetou milhares de usuários brasileiros. O valor da penalidade, calculada de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, foi de R$ 11.286.557,54. A empresa tem direito a apresentar defesa.

Foram afetados mais de 91 mil consumidores brasileiros do Facebook, mais de 90 mil do Instagram e mais de 156 mil do Whatsapp, segundo informações da assessoria de comunicação do Procon-SP.

Para o diretor executivo do Procon-SP, Fernando Capez, houve uma clara falha na prestação do serviço, o que prejudicou milhões de consumidores. “Embora o serviço não seja cobrado, a empresa lucra com os usuários, logo, há relação de consumo”, afirma Capez, em nota.

Além disso, o órgão constatou cláusulas abusivas nos termos de uso dos aplicativos Facebook, Instagram e Whatsapp, o que infringe o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor.

Há cláusulas prevendo a possibilidade de alteração unilateral do contrato por parte da empresa, como mudança do nome de usuário da conta, encerramento ou alteração do serviço e remoção ou bloqueio de conteúdo.

O Facebook também insere cláusulas em que se desobriga da responsabilidade por problemas que possam ocorrer na prestação dos serviços, o que foi considerado abusivo pelo Procon, já que é dever da empresa responder por defeitos e falhas decorrentes do serviço.

COM A PALAVRA, O FACEBOOK

“Discordamos da decisão do Procon-SP de multar o Facebook Brasil. A Meta investe em tecnologia e pessoas para manter seus serviços gratuitos e funcionando, e para tornar os seus sistemas cada vez mais resilientes. Apresentaremos nossa defesa e confiamos que nossos esclarecimentos serão acolhidos pelo Procon-SP.”