Processo penal em evolução e provas digitais

O mundo mudou. Parece que a sociedade moderna desaprendeu a viver sem estar mediada por telas. A vida cibernética foi se assenhorando do real a tal ponto que é difícil imaginarmos a vida totalmente fora do ambiente virtual: redes sociais, comunicação, aplicativos de relacionamentos, transportes, alimentação, bancos. Tem aplicativo para tudo. Há algumas décadas, isso aparentava pertencer somente aos filmes de ficção científica, futuristas, ao distante reino do “digital”. Há tempos, porém, esta é uma realidade do presente. E o Direito tem que se ver com isso.

Claro que aqueles que, como eu, aprenderam Direito à luz de autores que o pensavam para uma problemática da vida do século passado – acostumados a, por assim dizer, uma prova de papel, que você pode manusear -, constitui um desafio de monta olhar para o novo com os olhos do novo. Mas as mudanças comportamentais da modernidade estão impactando o processo penal, que vai necessitar de meios de provas que são virtuais, digitais. E nós, operadores do Direito, não aprendemos isso em nossa formação. Cada vez mais, se faz necessário que nosso saber dialogue com outros, mesmo com aqueles que, outrora, nos pareceriam alienígenas: computação, informática, Big Data, internet das coisas-IoT, os quais geram, não apenas novas modalidades de criminalidade contemporânea (v.g., crimes cibernéticos, crimes de lavagem de capitais que envolvem blockchain, criptomoedas etc.) como, também, a necessidade de avanço na tutela dos meios de prova que são próprios deste novo mundo sensorial.

Basta ver que, para termos acesso às maravilhas desse admirável mundo novo, compartilhamos incontáveis informações e dados. Para conhecer pessoas, namorar, fazer negócios, estudar, fazer pagamentos, resolver questões pessoais, as pessoas abrem mão de “parte” de sua privacidade e assinam termos de consentimento. Por meio daquele inocente check-in em restaurantes, hotéis, baladas, por meio de fotos, textos e várias outras informações compartilhadas, ou pelo simples fato de portar um smartphone é possível mapear onde uma pessoa esteve, por quanto tempo esteve, com quem falou e o quê. E, pelo cruzamento e armazenamento destes dados, é possível identificar hábitos, predileções, opiniões, viés político, padrões de consumo, lugares visitados, tempo de estada, vida financeira, investigar absolutamente tudo com relação à vida de qualquer indivíduo. Então, essas questões representam uma realidade viva, a qual merece tutela jurídica, inclusive do Direito Processual Penal, que é meu ângulo de análise aqui.

Esse cenário traz desafios importantes para o operador do Direito. Especialmente, em termos de exclusão/inclusão digital, pois não se pode compreender por inclusão o mero uso de computadores ou o acesso à internet e aos sistemas de processo eletrônico de nossos tribunais. Precisamos entender como tudo isso funciona, as implicações que isso terá nos processos, nomeadamente na produção de provas (para que não se perca oportunidades, pela inutilização, a posteriori, de determinados elementos instrutórios destinados a demonstrar o direito alegado, porquanto sua introdução no acervo processual não obedeceu a – nova – forma preconizada pela legislação). Entender isso afeta nossa percepção da nova realidade.

Veja a evolução das coisas, leitor amigo! No meu tempo, ao começar a trabalhar com o Direito, quando se pretendia provar algo por meio de fotografia, era exigência legal que se juntasse também o negativo. [Dependendo da idade de quem esteja lendo, talvez nem imagine que um dia as fotos não ficavam apenas na memória do celular ou em uma nuvem.] Ou, em outro giro, ao juntar fotocópias de documentos, devíamos submetê-las ao setor de autenticações do Tribunal (hoje extintos, ainda bem!). A tudo isso subjazia a ideia de que, na bilateralidade do processo, para efetivamente garantirmos o direito de amplamente impugnar e aferir a veracidade de qualquer prova – o contraditório elementar -, dos fatos alegados por qualquer parte (e o aparato persecutório estatal não goza de nenhum privilegio material enquanto, parte, isto é, tem o ônus de provar o que alega), era preciso assegurar que se pudesse verificar se aquele elemento instrutório era uma representação autêntica e fidedigna dos fatos que objetivava demonstrar e como foi obtido.

Mais recentemente, assistimos aportar aos processos os “prints”, documentos obtidos da internet, por meio de sites, de “PDFs”. Tais elementos são usualmente adquiridos por PrintScreen nos computadores ou capturas de tela dos telefones celulares. A lógica era que, ao ver a evidência, como o fazíamos com os documentos físicos, logo restaria provado o conteúdo. Os mais cautelosos, além disso, compareciam aos tabelionatos, para que oficiais detentores de fé-pública manuseassem aparelhos ou acessassem contas e pudessem, assim, comprovar os fatos objeto daquela atividade probatória específica, por meio de uma ata notarial. No passado, este escriba se utilizou desta técnica, inclusive.

Contudo, no mundo digital, não se trata mais de dados tangíveis (como obtidos com a juntada ou apreensão de um documento, por exemplo). Cuida-se de provas intangíveis, obtidas por meio eletrônico, dos quais a prova digital é uma de suas características elementares. No entanto, com advento do Pacote Anticrime (sic), a Lei 13.964/19, o direito processual penal brasileiro passou a ter uma disciplina ainda mais rígida da cadeia de custódia da prova penal. E isso inclui as assim chamadas provas digitais, para as quais a lei estabeleceu novos contornos e requisitos para sua válida utilização em juízo.

Tenho que ainda vai dar muito pano pra manga. Embora escape aos limites deste espaço, lembremos do velho Pontes de Miranda e dos planos da existência, validade e eficácia. Ora, não é porque uma imagem ou um dado exista, que sua utilização será automaticamente válida. Logo, um print não é considerado prova, se desacompanhado dos metadados que permitam auferir sua autenticidade e a validade da forma de sua extração, pois uma imagem, além de facilmente fraudável, não atende ao regramento legal para o uso da prova digital (aquisição, suficiência, verificabilidade entre outros). Para ficarmos apenas neste argumento e tomando por base o que vejo nos processos criminais Brasil afora, entendo que as implicações serão imensas e o debate longo. E isso reclamará um esforço de aprendizagem por parte de investigadores, defensores, acusadores e julgadores, para que os jurisdicionados não venham a colher prejuízos do mau uso desta categoria de provas, pela invalidação posterior.

Logo, para que não vivamos um ambiente de exclusão digital no processo penal, é preciso mais do que garantir acesso a computadores, internet e ferramentas, mas a essa nova compreensão e entendimento do que são esses novos meios de prova, de como o Direito os tutela, por parte de todos aqueles que manejam e convivem no processo penal.

*Alberto Becker, sócio-fundador da Becker & Santos Advogados