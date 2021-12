Prisão após a condenação em segunda instância. Será que agora vai?

A maior conquista contra a impunidade em 2016 foi a possibilidade da execução antecipada da sentença penal condenatória. Sem ela, os criminosos poderosos riam da Justiça porque conseguiam protelar indefinidamente o trânsito em julgado da condenação e, muitas vezes, obtinham a prescrição.

Vejam, a propósito, alguns notórios políticos e poderosos empresários que passaram anos sem ser alcançados pela Justiça, alterando esse quadro com o novo posicionamento da Excelsa Corte.

O Supremo Tribunal Federal flexibilizou o princípio da presunção de inocência, seguindo a legislação e jurisprudência de países democráticos, que não exigem o término de todos os recursos para executar sanções de natureza penal. Podemos citar como exemplos a França, a Alemanha, o Canadá, a Espanha, a Inglaterra, Portugal, Argentina, dentre outros. Aliás, não temos conhecimento de nenhum país no mundo em que haja necessidade do esgotamento de todos os recursos para o começo da execução da pena.

O processo não pode se eternizar. Sua finalidade na seara processual penal é a aplicação de uma sanção, devendo, para tanto, ser observados princípios e normas sem as quais surge o arbítrio.

No entanto, não é possível um processo demorar anos a fio para chegar ao seu final e, só a partir desse termo, começar a execução da pena. Foge à razoabilidade a interposição de uma enormidade de recursos protelatórios quando já reconhecida a materialidade e a autoria delitiva.

A própria Constituição Federal prevê o direito a um processo célere, ou seja, que tenha termo razoável (art. 5º, inc. LXXVIII).

A partir do julgamento em segundo grau de jurisdição não se faz mais possível o reexame das provas, a teor das Súmulas 279 do STF e 07 do STJ. Assim, estando reconhecidas a autoria e a materialidade, inexiste sentido em não ser iniciada a execução provisória das sanções, lembrando que os recursos extraordinário e especial não possuem, em regra, efeito suspensivo, que poderá ser pleiteado nos termos do § 5º do artigo 1.029 do Código de Processo Civil.

Este era o entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Contudo, houve abrupta mudança de posicionamento de um dos ministros até então ferrenho defensor dessa posição que, de uma hora para outra, passou a ser um dos maiores adversários.

Novo julgamento foi realizado e restou vedado o início da execução da pena prisional sem o julgamento de todos os recursos possíveis e imaginários (trânsito em julgado da sentença ou acórdão condenatório), o que pode demorar até 20 anos e ocasionar a prescrição de muitos crimes que tenham penas mais leves, incluindo a corrupção, como temos visto a rodo após essa decisão.

Está para ser votada Proposta de Emenda à Constituição (PEC 199/19), que permite o início da execução das penas após a finalização do julgamento em segundo grau, o que seria novo marco no combate à impunidade no Brasil, atingindo notadamente os criminosos mais poderosos, que conseguem eternizar os processos com a interposição de infindáveis recursos nos Tribunais Superiores, já lentos por natureza em razão da sobrecarga de processos.

De acordo com a PEC, a interposição de recurso especial e extraordinário não impede o trânsito em julgado da condenação. Com isso, será possível o início da execução do título condenatório após a finalização de todos os recursos em segundo grau, ou seja, no Tribunal Regional Federal, Tribunal de Justiça Estadual ou Tribunal Regional Eleitoral competente.

Entretanto, os efeitos da regra valerão para o futuro e, por isso, não alcançarão as ações ajuizadas antes da data de sua vigência. Tal regra consta expressamente do texto do substitutivo apresentado pelo relator da PEC e, por isso, caso aprovada, não caberá discussão se a norma é de natureza penal, processual ou mista.

O relator deferirá efeito suspensivo ao recurso especial ou extraordinário (STJ e STF), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito cuja tutela possa ser comprometida pela demora, assegurando-se, assim, a possibilidade de liminarmente cassar decisão condenatória que se mostre equivocada ou abusiva.

Enfim, espero que o Brasil dê um passo à frente para ficar no mesmo patamar de países em que o início da execução da pena ocorre com a condenação ou sua manutenção após o julgamento de todos os recursos em segunda instância, dando um basta na impunidade por esse motivo.

*César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça – SP. Mestre em Direito das Relações Sociais. Especialista em Direito Penal. Professor universitário. Autor de vários livros, dentre eles Manual de Direito Penal, Lei de Execução Penal Comentada, Provas Ilícitas, Estatuto do Desarmamento, Lei de Drogas Comentada e Tutela Penal da Intimidade, publicados pela Juruá Editora