‘Princesas de Maquiavel’ reúne manifestações de senadoras, deputadas e empresárias sobre o papel da mulher na política

A cientista política Juliana Fratini lança nesta semana o livro Princesas de Maquiavel: por mais mulheres na política. A obra, publicada pela Matrix Editora, reúne 28 artigos que discutem o papel da mulher na política.

“As autoras deste livro tiveram liberdade para escrever e desenvolver reflexões sobre suas trajetórias o que pensam a respeito do ingresso de mais mulheres na política institucional. A visão de uma não reflete, necessariamente, a da outra, embora seja possível identificar dificuldades impostas para o gênero em quase todos os artigos”, diz a organizadora na nota de abertura do livro.

Na lista de autoras estão nomes de diferentes espectros políticos, como as senadoras Mara Gabrilli (PSDB-SP) e Simone Tebet (MDB-MS) , as deputadas federais Fernanda Melchionna (PSOL-RS), Gleisi Hoffmann (PT-PR) e Joice Hasselmann (PSL-SP), além de lideranças empresariais como Luiza Helena Trajano e Ligia Pinto, cofundadoras do Grupo Mulheres do Brasil. O ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), é o único homem participante que, junto com Julia Rocha de Barcelos, assessora da presidência do TSE, faz uma avaliação importante sobre como melhorar o ingresso da mulher na política institucional.

Atualmente as mulheres representam 51,8% da população brasileira, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2019. No cenário político, no entanto, a igualdade e equidade de gênero ainda é uma realidade distante. As mulheres somam apenas 14,6% de parlamentares na Câmara dos Deputados e 13,6% do Senado. A baixa representatividade feminina se repete em ministérios e secretarias.

“O título do livro, que faz um trocadilho com O Príncipe, a principal obra de Maquiavel, publicada em 1532, propõe uma reflexão sobre a condição feminina e a dinâmica do poder. Seu objetivo é valorizar o papel da mulher na política e estimular o debate sobre como diminuir o machismo, combater a misoginia e aumentar o engajamento feminino, respeitando as diferenças”, explica a Matrix.

Veja a lista de autoras: