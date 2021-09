Primeiro ano do Novo Marco Legal do Saneamento Básico: avanços e perspectivas

O Novo Marco do Saneamento Básico completou seu primeiro ano com importantíssimos avanços setoriais, os quais demonstram que os esforços da iniciativa privada e das diversas esferas de governo têm convergido rumo à meta de universalização fixada para 2033. O notório impulso a projetos de saneamento foi fomentado por alterações introduzidas pela Lei nº 14.026/2020, as quais viabilizaram projetos de grande envergadura em meio à atual pandemia.

Regionalização dos serviços de saneamento e o pipeline do BNDES

Certamente um dos principais fatores que despertaram o interesse dos investidores em um setor até então relegado a segundo plano foi o grande incentivo à regionalização dos serviços de saneamento básico. Em 2013, o Supremo Tribunal Federal colocou fim à controvérsia em torno da titularidade dos serviços, tendo firmado entendimento pela competência municipal em decorrência do preponderante interesse local (salvo em se tratando de região metropolitana). Fixada a titularidade municipal, o passo seguinte foi incentivar a prestação regionalizada, de forma a ampliar a escala dos projetos e reduzir os custos transacionais, o que tem atraído investimentos de maior porte no setor.

Nesse sentido, o Novo Marco elenca como critério para alocação de recursos federais a adesão por parte dos titulares do serviço à respectiva estrutura de prestação regionalizada. A União editou o Decreto nº 10.588, o qual fixou como meta a formação de unidades regionais de saneamento por parte dos estados, até julho deste ano. O decreto em questão prevê o estabelecimento de blocos de referência pelo Comitê Interministerial de Saneamento (CISB) nos estados que não atenderem o prazo para criação de unidades regionais. A medida surtiu efeito. De acordo com o Painel de Monitoramento da Implementação do Novo Marco Legal da ABCON, quatorze estados já editaram leis prevendo a criação de unidades regionais. Os demais estados aguardam a votação de projetos de lei pelas respectivas assembleias. Apenas os estados do Tocantins, Acre e Pará ainda não iniciaram os trâmites legislativos aplicáveis. Vale notar que, uma vez aprovada a lei estadual, faz-se necessária a adesão formal de cada município à unidade regional, no prazo de 180 dias.

A atratividade do formato de prestação regionalizada foi confirmada pelo sucesso do leilão da CEDAE, realizado em abril deste ano. O leilão – estruturado pelo BNDES – arrecadou um total de R$ 22,6 bilhões nos três dos quatro blocos licitados, ante uma outorga mínima total de R$ 10,6 bilhões. As vencedoras do leilão CEDAE foram AEGEA (blocos 1 e 4) e Iguá (bloco 2), abrangendo uma população de 11 milhões. O governo pretende relicitar o bloco 3 da CEDAE em novembro e espera arrecadar por volta de R$ 3 bilhões. Desde abril, ao menos 13 municípios teriam aderido ao bloco 3, o qual contava com apenas sete municípios originalmente. Cada bloco é composto por uma região da capital e outras cidades, em uma combinação que assegura atratividade econômica e distribuição equitativa de investimentos. Vale notar que os contratos têm por objeto a concessão de serviços de distribuição de água por 35 anos, sendo que a CEDAE permanecerá responsável por captação, tratamento e adução de água (serviços upstream).

Ainda que o projeto CEDAE seja certamente o de maior envergadura financeira, o benchmark havia sido estabelecido anteriormente com o leilão para concessão de serviços de água e esgoto na região metropolitana de Alagoas, vencido pela BRK Ambiental (outorga de R$ 2 bilhões), englobando um total 13 municípios e 1,5 milhão de habitantes. O leilão foi realizado em setembro do ano passado. De forma semelhante ao leilão CEDAE, também foi preservado o papel da Casal na prestação de serviços upstream, competindo à concessionária a distribuição de água e coleta de esgoto. No entanto, um dos diferenciais do leilão da CASAL é o de que ali se tratava de uma região metropolitana instituída por lei complementar estadual, estrutura essa que fornece, em tese, camada adicional de segurança jurídica, pois assegura a permanência de municípios na região metropolitana.

No início do mês, foi realizado leilão para concessão de serviços de fornecimento de água e esgotamento sanitário no Amapá. A Equatorial Energia (líder do Consórcio Marco Zero) sagrou-se vencedora do certame após apresentar valor de outorga de R$ 930 milhões e desconto de 20% sobre a tarifa. O Amapá foi o primeiro estado da região Norte a realizar uma concessão de saneamento, com o objetivo de ampliar a cobertura de fornecimento de água tratada das zonas urbanas, de 38% para 99% nos primeiros 11 anos de concessão. Além disso, o contrato prevê a expansão dos serviços de esgotamento sanitário de 8% para 90% em até 18 anos, com investimento total de R$ 2,2 bilhões durante a vigência do contrato.

O pipeline do BNDES é complementado pelos seguintes projetos: (a) concessão plena de água e esgoto de Porto Alegre (RS), com a meta de ampliação do tratamento de esgoto de atuais 56% para 96% e redução do índice de perda de 40% para 25%; (b) concessão de distribuição de água e esgoto em Alagoas (Blocos C e B) e (c) parcerias público-privadas de esgotamento sanitário no Rio Grande do Sul e no Ceará. Em paralelo, o BNDES trabalha na estruturação de projetos para os estados do Acre, de Minas Gerais, da Paraíba, de Sergipe e de Rondônia.

Vale mencionar que alguns municípios têm optado por concessões isoladas, o que vai na direção contrária da onda de regionalização. De acordo com Radar PPP, em junho, havia 51 licitações desse tipo em diferentes estágios de desenvolvimento. Apesar de não envolverem investimentos bilionários, os projetos de municípios isolados têm despertado forte interesse e concorrência de grupos entrantes. Isso porque tais projetos se viabilizam financeiramente apenas com a cobrança de tarifa. O modelo de concessão isolada pode dificultar a formação de blocos municipais (com subsídio cruzado) em algumas regiões. A adesão a blocos por parte de municípios é facultativa, exceto se o respectivo município integrar região metropolitana ou microrregião (quando pode passar a ser obrigatória conforme a lei estadual aplicável).

Avanços na regulação setorial

Outro aspecto essencial do Novo Marco é a atribuição de competência à ANA para a edição de normas de referência que deverão nortear as mais de 50 agências reguladoras estaduais e municipais país afora. Além da multiplicidade de normas editadas por agências (regulação discricionária), outro desafio no setor é a regulação contratual, que não obedece a critérios minimamente uniformes.

A ANA publicou em junho a Norma de Referência 01/2021, dispondo sobre a metodologia e cobrança de tarifa para a prestação de serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos. Está prevista, ainda, a edição de normas relevantes para o setor, tais como: (a) conteúdo mínimo de contratos de programa e concessão; (b) reequilíbrio econômico-financeiro em contratos de concessão; (c) critérios para indenização de ativos e (d) matriz de riscos. O relativo atraso na agenda regulatória da ANA tem sido interpretado com alguma tolerância pelo setor, dada a necessária curva de aprendizado pela qual passa a agência, cuja competência era, até o ano passado, limitada à gestão de recursos hídricos. Também tem pesado a favor a inquestionável habilidade do BNDES de estruturar projetos de qualidade, de forma a mitigar eventuais riscos regulatórios.

Além do comentado Decreto nº 10.588, a União editou o Decreto nº 10.710, de 31 de maio de 2021, pelo qual regulamentou o art. 10-B da Lei nº 11.445/2007 para estabelecer a metodologia para comprovação da capacidade econômico-financeira dos prestadores de serviços de saneamento, com vistas ao cumprimento das metas de universalização. De acordo com o decreto em questão, a avaliação da capacidade econômico-financeira do prestador será realizada em duas etapas: (a) indicadores econômico-financeiros (validados por auditor independente) e (b) estudo de viabilidade e plano de captação de recursos (aprovados por certificador independente homologado pelo INMETRO). Apenas os prestadores regulares – cujos contratos hajam sido precedidos de licitação – poderão comprovar capacidade econômico-financeira. Será presumida a capacidade de empresas estaduais que forem submetidas a processos de desestatização, desde que preenchidas determinadas condições previstas no decreto, como a obtenção de autorização legislativa para a desestatização. Os prestadores deverão apresentar os requerimentos de comprovação de capacidade econômico-financeira às respectivas agências reguladoras até o final de dezembro.

O Novo Marco impõe a previsão em contratos de metas de universalização que garantam o atendimento de 99% da população com água potável e 90% com coleta e tratamento de esgoto até 2033, assim como, metas quantitativas de não intermitência do abastecimento, redução de perdas e melhoria dos processos de tratamento. A adaptação dos contratos que ainda não prevejam metas deverá ser realizada até março de 2022. Nesse aspecto, fica clara a finalidade do Novo Marco de vincular prestadores de saneamento ao cumprimento das metas de universalização a partir da demonstração de capacidade econômico-financeira e assunção de compromissos contratuais.

Há alguma dúvida sobre e exequibilidade do cronograma imposto pelo Novo Marco. Nesse sentido, tramita na Câmara dos Deputados o PL 1414/2021, dispondo sobre a prorrogação de prazos previstos na Lei 11.445 e na Lei 14.026, em virtude da atual pandemia.

Privatização de companhias estaduais

A possibilidade de privatização de companhias estaduais é um tema recorrente no setor de saneamento. De acordo com estudo divulgado em junho pela consultoria GO Associados, ao menos 10 das 26 companhias estaduais não cumpririam os requisitos mínimos de capacidade econômico-financeira estabelecidos no Decreto nº 10.710, o que, em tese, colocaria em xeque a possibilidade de essas estatais realizarem investimentos para fazer frente à meta de universalização.

A expectativa do mercado em torno da desestatização de companhias estaduais ganhou força em março deste ano, quando o Congresso Nacional decidiu pela manutenção dos vetos presidenciais ao Novo Marco, em especial quanto à possibilidade de renovação de contratos de programa pelas companhias estaduais junto aos respectivos poderes concedentes. O dispositivo vetado previa a possibilidade de prorrogação de contratos de programa sem a realização de licitação. Com a manutenção do veto, há uma clara sinalização pela gradual abertura do mercado. No entanto, esse movimento não ocasiona perda de valor das companhias estaduais, já que os contratos de programa, em sua maioria, possuem prazos longos e deverão ser mantidos caso seja realizada desestatização, desde que adaptados de acordo com as regras estabelecidas no Novo Marco.

O interesse dos investidores tem se voltado às companhias estaduais que se encontram em situação financeira mais robusta, tais como, a Sabesp (São Paulo), a Sanepar (Paraná) e a Copasa (Minas Gerais), as quais possuem ações listadas em bolsa. As discussões em torno da privatização da Sabesp, em particular, enfrentam idas e vindas, sinalizando se tratar, possivelmente, de projeto de longo prazo, dadas as complexidades políticas envolvidas. Em paralelo, estuda-se a possibilidade de capitalização da companhia sem perda de controle por parte do estado.

A Corsan (Rio Grande do Sul) é a principal candidata a ser a primeira companhia estadual privatizada. Em 31 de agosto, a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou a privatização da Corsan, ante a necessidade de ampliação do ritmo de investimentos para atingimento da meta de universalização. O estado contratará em breve a modelagem dos estudos para o processo de Oferta Pública Inicial. O governo estadual pretende manter participação próxima a 30% na Corsan após a operação. A Corsan detém contratos de programa com 300 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Os contratos deverão ser mantidos após a oferta pública, com as devidas adaptações para o Novo Marco.

Perspectivas

O setor de saneamento básico permanecerá em evidência nos próximos anos, puxado pelo sucesso de leilões recentes. Tudo indica que o pipeline de projetos do BNDES seguirá em ritmo intenso, com foco na estruturação de projetos de larga escala, baseados no modelo de blocos de municípios – que tem fomentado grande interesse por parte de investidores.

Por sua vez, o conhecido déficit de regulação demandará tempo maior de maturação. Ainda que a ANA edite normas disciplinando temas bastantes caros ao setor – como conteúdo mínimo de contratos e critérios para reequilíbrio econômico-financeiro –, as agências estaduais e municipais deverão empregar maiores esforços para que cada contrato reflita as peculiaridades locais, o que se mostra desafiador ante a atual falta de homogeneidade regulatória. O salto de qualidade será gradual, o que significa que o setor, provavelmente, conviverá com elevado grau de litigiosidade no horizonte previsível.

A privatização de companhias estaduais permanece uma incógnita. À exceção da CORSAN, cujo projeto parece bem encaminhado, há dúvida sobre a viabilidade de privatização de outras companhias tendo em vista a proximidade das eleições.

*Ricardo Russo é sócio da prática de Infraestrutura de Pinheiro Neto Advogados

*Roberto Lambauer é associado da prática de Infraestrutura de Pinheiro Neto Advogados