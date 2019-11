Primeira mulher presidente da entidade dos juízes de São Paulo aposta em ‘protagonismo político em defesa da magistratura’

Fundada há 66 anos, a Associação Paulista de Magistrados (Apamagis) elegeu neste sábado, 23, com número recorde de votos (1.559), a sua primeira presidente mulher. A juíza Vanessa Ribeiro Mateus comandará maior entidade estadual de magistrados do País pelos próximos dois anos.

A diretoria executiva será composta ainda por Miguel Petroni Neto, 1º vice-presidente, e Thiago Elias Massad, 2º vice-presidente.

Atual 1ª vice-presidente da Apamagis, Vanessa é titular da 8ª Vara Cível do Fórum João Mendes e foi responsável pela instalação do 1º Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher. Começou a carreira como juíza de Direito no Estado de São Paulo em 2000 e, depois de se associar a Apamagis em 2013, foi tesoureira da entidade no biênio 2014/2015.

Em nota, a próxima presidente da Apamagis sinaliza que pretende trabalhar para fortalecer o ‘protagonismo político’ da entidade, em ‘defesa da magistratura’, atuando em parceria com a Associação dos Magistrados Brasileiros, também comandada por uma mulher, a juíza Renata Gil.

Neste sábado foram eleitos ainda integrantes do Conselho Consultivo, Orientador e Fiscal da entidade: