Apagão derruba sistemas de serviços públicos da PRF Sob forte pressão por seu desempenho no combate no combate aos bloqueios de rodovias, Polícia Rodoviária Federal vive blecaute há quatro dias em todos os sistemas operacionais; estão fora do ar desde o Sinal, com informações sobre comunicação de roubos e furtos de veículos, o Sinal Desaparecidos, sobre pessoas desaparecidas, e até o Sinal Agro, com dados de furtos de animais e equipamentos