PRF prende três da milícia ‘Bonde do Ecko’ Homens acusados de integrar grupo chefiado por Wellington da Silva Braga, o ' Ecko' ou 'Didi', um dos criminosos mais procurados do País foram levados para a Cidade da Polícia, no Jacaré, na Zona Norte do Rio, diz a Polícia Rodoviária Federal