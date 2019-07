PRF prende garota de 18 anos com 16 mil comprimidos de ecstasy na Régis A apreensão foi realizada no km 525 da Régis Bittencourt, em Barra do Turvo, durante abordagem de ônibus que havia saído de Curitiba com destino a Goiânia; valeria cerca de R$ 812,5 mil, segundo a Polícia Rodoviária Federal