PRF marca novo recorde e apreende 63 toneladas de drogas no Paraná em 2019

A Polícia Rodoviária Federal apresentou, em 2019, um recorde na apreensão de drogas no estado do Paraná. Foram confiscadas 62,9 toneladas, maior volume desde o início da série histórica, iniciada em 2010.

Segundo a PRF, do ‘total de drogas apreendidas pelos policiais rodoviários federais no ano passado, 58,2 toneladas são de maconha; 4.087 quilos, de cocaína; e 648 quilos, de crack’.”Até então, o maior montante de apreensões desses três principais entorpecentes havia sido registrado em 2015, quando 62,7 toneladas foram apreendidas no Paraná”.

“Em 2019, os agentes da PRF também retiraram de circulação 39,7 milhões de carteiras de cigarro contrabandeado do Paraguai, 199 armas de fogo e 26,7 mil munições, de diversos calibres”, afirma a PRF, em balanço divulgado nesta terça, 7.

“No total, 448 pessoas foram presas ano passado pela PRF por tráfico de drogas e outras 376, por contrabando ou descaminho em território paranaense. A PRF apreendeu ainda 115,7 mil unidades de medicamentos ilegais e 14,7 toneladas de agrotóxicos irregulares. Ao menos 581 veículos com alerta de roubo ou furto foram recuperados”, diz a corporação.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ‘em relação a 2018, as apreensões de drogas feitas pela PRF cresceram 23,5% no Paraná. Passaram de 51 para 63 toneladas’. “E as de cigarro, mais do que dobraram. O total de carteiras de cigarro apreendidas saltou de 18,4 para 39,7 milhões”.

“As apreensões de armas cresceram 40,1%, passando de 142 para 199 unidades. E as de munições subiram de 20,7 para 26,7 mil, uma alta de 29,1%”, afirma.

Apreensões da PRF no Paraná em 2019:

– 58,2 toneladas de maconha;

– 4.087 quilos de cocaína;

– 648 quilos de crack;

[Total de drogas: 63 toneladas]

– 39,7 milhões de carteiras de cigarro;

– 199 armas de fogo;

– 26.750 munições;

– 115.669 unidades de medicamentos;

– 14.668 quilos de agrotóxicos;

– 448 pessoas presas por tráfico de drogas;

– 376 pessoas presas por contrabando ou descaminho;

[Total de pessoas presas: 3.344]

– 581 veículos recuperados.

Apreensões da PRF no Paraná em 2018:

– 45,7 toneladas de maconha;

– 4.555 quilos de cocaína;

– 629 quilos de crack;

[Total de drogas: 51 toneladas]

– 18,4 milhões de carteiras de cigarro;

– 142 armas de fogo;

– 20.723 munições;

– 52.067 unidades de medicamentos;

– 458 quilos de agrotóxicos;

– 324 pessoas presas por tráfico de drogas;

– 330 pessoas presas por contrabando ou descaminho;

[Total de pessoas presas: 2.901]

– 624 veículos recuperados.