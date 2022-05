Morte ‘brutal’ e ‘chocante’ de Genivaldo na câmara de gás da PRF ganha repercussão mundial

A morte de Genivaldo de Jesus Santos, de 38 anos, asfixiado no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal transformada em câmara de gás em Sergipe, também ganhou grande repercussão na imprensa internacional.

Importantes agências de notícias e jornais americanos e europeus destacaram os protestos organizados em reação ao caso, fazendo menção ao assassinato de George Floyd, morto a golpe de mata-leão aplicado por um policial de Boston, e lembrando da operação de deixou mais de 20 mortos na Vila Cruzeiro, no Rio, também nesta semana.

O britânico The Guardian deu ênfase à onda de ‘ultraje’ que tomou o País após as imagens de Genivaldo no porta-malas da viatura da PRF viralizarem nas redes sociais, ainda lembrando que o assassinato de George Floyd ocorreu há dois anos. O jornal destacou como a morte ‘horrível’ chocou o País, onde a violência policial é ‘comum’ e afeta desproporcionalmente a população negra.

O Washington Post descreveu as cenas do vídeo que registrou a abordagem da PRF, indicando que pode-se ouvir os gritos de Genivaldo, assim como observar que suas pernas, presas na porta da viatura, se movem por um tempo e depois param. O jornal ainda recorda da operação policial que deixou mais de 20 pessoas mortas na Vila Cruzeiro, no Rio.

POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL MATA HOMEM NA CIDADE DE UMBAÚBA EM SERGIPE COM REQUINTES DE PERVERSIDADE Ao colocar o preso na mala da viatura os policiais deixaram apenas uma brecha para borrifar spray de pimenta fato que causou a morte do trabalhador por asfixia. pic.twitter.com/96N2U4bSP6 — Hermann Hoffman (@Hermann_bahia) May 25, 2022

A Agência de Notícias Reuters classificou a morte como ‘brutal’ e destacou que as imagens que circulam nas redes sociais são ‘chocantes’.

O espanhol El País diz que ‘qualquer brasileiro’ pode contestar a versão da Polícia Rodoviária Federal de que foram utilizadas ‘técnicas de imobilização e instrumentos de menor potencial ofensivo para conter’ Genivaldo. O jornal ainda cita o fato de o presidente Jair Bolsonaro ter parabenizado a Polícia pela operação ‘sangrenta’ no Rio de Janeiro, mas ter ‘preferido não comentar’ o caso registrado em Sergipe até ter mais informações.