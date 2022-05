Um ano antes da morte de Genivaldo na ‘câmara de gás’, agentes da PRF já alertavam sobre importância de curso de direitos humanos

A morte de Genivaldo de Jesus da Silva, de 38 anos – asfixiado em viatura da Polícia Rodoviária Federal transformada em ‘câmara de gás’, na última quarta-feira, 25, em Sergipe, crime que ganhou repercussão mundial -, agitou os bastidores da corporação e resgatou polêmica sobre um tema crucial: a extinção, em 2022, do curso de Direitos Humanos e Cidadania na grade da academia da PRF, a UniPRF. O blog apurou que a exclusão da disciplina, medida oficializada em abril, foi amplamente criticada desde maio de 2021 por agentes da própria instituição, instrutores do curso. Eles alertaram da ‘indispensabilidade’ da matéria para ‘identificação de violação aos direitos humanos’.

À época, o grupo argumentou pela necessidade da manutenção da disciplina. O documento foi elaborado no dia 14 de maio de 2021, quando, em meio a uma redução – considerada ‘drástica’ pelos professores – das horas dedicadas à disciplina do campo das ciências humanas, eles ficaram sabendo da que a carga horária do curso de Direitos Humanos e Cidadania seria zerada.

“A eventual exclusão da disciplina Direitos Humanos e Cidadania do Curso de Formação Profissional pode repercutir negativamente na imagem institucional e, consequentemente, inviabilizar novos reconhecimentos a partir da interpretação como forte indicativo de que o ato de cuidar e proteger passou a ser negligenciado. Assim, uma gestão institucional que se alicerça em critérios e fundamentos técnicos não pode abdicar da valorização da temática direitos humanos em seu curso de formação para novos policiais”, afirmaram os professores no documento.

O projeto pedagógico de ação educativa do curso de formação dos PRFs de 2022 registra que a disciplina de Direitos Humanos e Integridade ‘teve a carga horária suprimida’. “Os encontros presenciais foram suprimidos e as temáticas abordadas em sala serão trabalhadas de maneira transvesal por todas as demais disciplinas”, diz o documento.

Tal plano foi assinado no dia 28 de abril de 2022, sendo que na semana seguinte, no dia 3 de maio, a PRF extinguiu as Comissões de Direitos Humanos, que promoviam ações e ministravam palestras nos Estados sobre o tema. Após tal medida ser tomada pela corporação, a procuradora regional dos direitos do cidadão Mariane Guimarães de Mello Oliveira abriu um procedimento sobre ‘eventuais retrocessos na tutela e proteção’ dos Direitos Humanos no âmbito da Polícia Rodoviária Federal.

O curso de formação dos PRFs é ministrado em Florianópolis, com duração de três a quatro meses. No documento em que defenderam a manutenção da disciplina de Direitos Humanos e Cidadania, agentes que ministravam as aulas argumentaram que o curso sensibiliza os PRFs a ‘se abster de se colocar em contexto de violência policial apto a gerar dissabores pessoais e institucionais’.

“Para tanto, dá-se ênfase à identificação, mediação e resolução de problemas concretos de proteção dos direitos humanos de grupos vulneráveis ou em situação de vulnerabilidade, bem como de grupos historicamente discriminados com o fim de assegurar condições de existência digna às pessoas indistintamente”, registra o texto.

Segundo os professores, são discutidas nas aulas temas relacionados ao tráfico de pessoas, trabalho em condições análogas à escravidão, exploração sexual de crianças e adolescentes, trabalho infantil, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, movimentos sociais, questões de gênero, sexualidade e orientação sexual, grupos étnicos e idosos. “Enfim, de uma gama de pessoas muitas vezes invisibilizadas, as quais a PRF, enquanto instituição com status constitucional, também possui o honroso compromisso de zelar por seus direitos”, diz o documento.

No texto endereçado ao coordenador-Geral da UniPRF, o grupo de agentes listou uma série de ‘importantes documentos’ que tratam da importância dos cursos sobre direitos humanos, como portarias ministeriais, o plano nacional de educação em direitos humanos, que trata da educação dos profissionais dos sistemas de justiça e segurança pública.

O documento também cita a lei que instituiu o Sistema Único de Segurança Pública e impôs como um dos princípios da Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social a ‘proteção dos direitos humanos, respeito aos direitos fundamentais e promoção da cidadania e da dignidade da pessoa humana’.

Além disso, faz referência a um acordo de cooperação técnica fechado entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e o Ministério da Justiça e Segurança Pública, no governo Jair Bolsonaro, para ‘ promoção, a defesa e o fortalecimento da garantia e promoção dos direitos humanos, particularmente no que concerne o serviço de segurança pública nas rodovias federais’.