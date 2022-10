PRF diz que determinou cumprimento de decisão do TSE e que é ‘parceira’ da Justiça Eleitoral

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse neste domingo, 30, que, após a intimação do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para suspender as operações de fiscalização ao transporte de eleitores, notificou os superintendentes da corporação a cumprirem a decisão no prazo determinado.

Como mostrou o Estadão, o ofício foi disparado durante a madrugada e determina a continuidade do trabalho apenas “nas ações não conflitantes com a decisão”. Após denúncias de abordagens irregulares, o diretor-geral da PRF, Silvinei Vasques, esteve pessoalmente na sede do TSE para se explicar.

O presidente do tribunal, ministro Alexandre de Moraes, anunciou após a reunião que as operações foram suspensas nas últimas horas da votação e que as blitzes não impediram os eleitores de chegarem às zonas eleitorais.

“Isso em alguns casos retardou a chegada dos eleitores, mas em nenhum caso impediu os eleitores de chegarem às suas seções eleitorais. As vistorias foram feitas em ônibus sem condições de transitar, mas esses ônibus em nenhum momento retornaram à origem”, afirmou em entrevista coletiva nesta tarde.

Moraes também afirmou que, se ficar provado “qualquer desvio de finalidade ou abuso de poder” nas ações da PRF, os responsáveis podem responder nas esferas penal e eleitoral.

A PRF, por sua vez, nega descumprimento da decisão. Em nota, a corporação disse que é “parceira” da Justiça Eleitoral para “auxiliar na garantira da segurança do direito do voto”. “A PRF tem a esclarecer que permanece firme ao seu propósito constitucional, de garantir a segurança da sociedade”, diz o comunicado.

O boletim divulgado pela corporação diz ainda que, no segundo turno, foram apreendidos R$ 4,5 milhões em 12 ocorrências e 794 urnas escoltadas.