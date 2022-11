PRF compara a ‘terrorismo’ métodos de manifestantes em bloqueios de rodovias de Santa Catarina

Ao divulgar um balanço sobre o resultado de operações de desbloqueio de estradas neste fim de semana em Santa Catarina, a Polícia Rodoviária Federal afirmou que métodos usados pelos manifestantes ‘lembraram os de terroristas’. Segundo a corporação, foram usados rojões, bombas caseiras feitas de garrafas com gasolina (coquetéis molotov), óleo derramado intencionalmente na pista, “miguelitos” (pregos usados para furar pneus), pedras, além de barricadas com pneus queimados, latões de lixo, e troncos de árvores.

A corporação diz que a maioria dos bloqueios identificados no último final de semana ‘tiveram caráter diferente’ das realizadas logo após as eleições. “Na maior parte dos casos, tratava-se de ocorrências criminosas, promovidas no período noturno por baderneiros, homens encapuzados extremamente violentos e coordenados (agiam em diversas regiões do estado no mesmo horário)”, afirmou a corporação em nota.

Entre sexta-feira, 18, e a madrugada desta segunda, 21, a PRF, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e concessionárias liberaram cerca de 30 pontos de bloqueio em rodovias federais de todas as regiões do Estado. De acordo com a PRF, em diversos pontos de obstrução foi constatado depredação do patrimônio público, no caso, a destruição de grades de proteção da rodovia. Também foi registrado um acidente, sem vítimas, na BR 101 em Araranguá – um carro bateu em um tronco de árvore colocado na rodovia.

Em meio às operações em Santa Catarina, a PRF prendeu um homem de 37 anos, identificado como líder de um grupo que bloqueava uma das estradas no Estado. Ele foi transferido para o Presídio Regional. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o preso foi autuado no sábado pelos crimes de associação criminosa, exposição a perigo ao transporte público, impedindo ou dificultando o funcionamento, destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia e desobedecer a ordem legal de funcionário público.

A corporação alertou ainda que ‘pessoas com atuação de liderança no movimento foram identificadas’ e sinalizou que novas prisões podem ocorrer nos próximos dias.