PRF apreende R$ 59 mil em dinheiro vivo de senegalês que faria compras na 25 de Março

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu R$ 59 mil em dinheiro vivo com um senegalês que viajava pela rodovia Régis Bittencourt na quinta, 26. O dinheiro não possuía origem comprovada, e foi aberto um inquérito policial.

Os agentes rodoviários se depararam com o homem, de 21 anos, enquanto faziam vistoria em um ônibus de viagem. Ele chamou a atenção por tentar esconder sua mochila debaixo do assento.

Dentro da mochila estavam as cédulas de dinheiro e artigos aparentemente falsificados, como relógios e peças de vestuário.

O rapaz, de 21 anos, afirmou aos policiais que é microempresário em Porto Alegre e estava indo fazer compras na 25 de Março, tradicional centro de comércio popular da capital paulista.

Segundo ele, não poderia usar cartão porque os comerciantes da região não aceitam este tipo de pagamento.

A apreensão ocorreu por volta do quilômetro 439 na altura de Registro, município no interior de São Paulo com cerca de 56 mil habitantes.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Registro, onde foi feita a contagem das notas e a abertura de inquérito policial.