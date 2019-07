PRF apreende quase uma tonelada de maconha em ‘falso ônibus escolar’ no Paraná

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 936,8 quilos de maconha na tarde desta terça-feira (23) em Alto Paraíso, na região noroeste do Paraná.

Segundo a PRF, a ‘droga era transportada em compartimentos ocultos de um falso ônibus escolar’. “Os agentes da PRF abordaram o veículo por volta das 13 horas, em frente à Unidade Operacional Porto Camargo, na BR-487”.

“Além da maconha, também foram encontrados no veículo 14,6 quilos de skunk. Também derivado da planta Cannabis sativa, o skunk tem uma concentração do princípio ativo THC até sete vezes maior do que a maconha”, diz.

De acordo com a PRF, o motorista, de 31 anos de idade, foi preso em flagrante e ‘disse aos policiais rodoviários federais que pegou o ônibus em Naviraí (MS) e que pretendia levá-lo até Maringá (PR)’.

“A PRF encaminhou a ocorrência para a Delegacia da Polícia Civil em Xambrê. O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de cinco a 15 anos de prisão”, diz a corporação.