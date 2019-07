PRF apreende pistolas e quase 2,5 mil balas coladas ao corpo de passageiros de ônibus A Polícia Rodoviária Federal encontrou as armas presas na cintura de um homem de 38 anos, uma delas carregada e pronta para uso; já as munições estavam coladas com fita adesiva ao redor do tórax, abdômen e pernas de um adolescente de 17 anos