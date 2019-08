PRF apreende mil balas de fuzil a caminho do Rio

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) afirmou ter apreendido ‘1.020 munições para fuzil na noite desta sexta-feira, 23, em Santa Terezinha de Itaipu, na região oeste do Paraná’.

Nesta quinta, 22, a PRF já havia apreendido 5 mil balas de fuzil coladas ao corpo de passageiros no Paraná.

“Os projéteis, de calibres 556 e 223, estavam colados nas costas de três passageiras de um ônibus que saiu de Foz do Iguaçu (PR) e que tinha a cidade do Rio de Janeiro (RJ) como destino”, diz a PRF.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ‘além das munições, também foram apreendidas duas pistolas calibre 9 milímetros, de fabricação turca’.

“O ônibus foi abordado por volta das 19 horas, na BR-277, em frente à unidade operacional da PRF. As três mulheres presas têm 31, 35 e 52 anos de idade. A equipe da PRF encaminhou as armas, as munições e as três presas para a Delegacia da Polícia Civil em Santa Terezinha de Itaipu”, afirma.