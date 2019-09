PRF apreende fuzis e dinamites que seriam usados em assalto a carro-forte na Bahia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) na Bahia apreendeu dois fuzis, munições e 40 dinamites, além de outros acessórios, que seriam utilizados em assalto a carro-forte. Atuação ocorreu no quilômetro 170 da BR 110, trecho do município de Ribeira do Pombal.

As informações são disponibilizadas pela assessoria de comunicação da PRF na Bahia.

Um motorista chamou a atenção da Polícia ao fazer manobra brusca na rodovia, abandonar o carro e fugir.

Dentro do automóvel foram encontrados dois fuzis M-15 calibre 5.56, 155 munições calibre 5.56, 40 dinamites do tipo emulsão encartuchada, 52 espoletas, dois coletes balísticos, quatro carregadores, uma algema, pavis detonantes e diversos apetrechos utilizados na detonação de material explosivo.

Consulta ao sistema de dados da Polícia mostrou que o veículo, com placa de Pernambuco, foi roubado.

A Polícia Militar foi acionada para capturar o infrator, que foi localizado e identificado na rodoviária da cidade.

O homem, de 27 anos, informou que o arsenal apreendido seria utilizado em assalto a carro forte de valores na região de Tancredo Neves, distante 258 quilômetros de Salvador.

Ele foi preso em flagrante e conduzido, juntamente com o material apreendido, à Delegacia de Polícia Civil em Ribeira do Pombal.