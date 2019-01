Preso na Furna da Onça quer liberdade provisória para tomar posse

O deputado estadual Luiz Martins (PDT) solicitou ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) uma saída temporária da prisão para poder tomar posse na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro na sexta-feira, 1.

Martins foi um dos 10 deputados presos por ordem do desembargador Abel Gomes, do TRF-2, no âmbito da operação Furna da Onça, em novembro de 2018. Assim como os outros alvos, o pedetista é investigado por participar, segundo o Ministério Público Federal (MPF), de um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e loteamento de cargos públicos e mão de obra terceirizada em órgãos da administração estadual.

Martins também é um dos deputados cujos funcionários foram citados no relatório do Conselho de Controle de Atividade Financeira (Coaf), revelado pelo Estado, e que mostrou as transações atípicas de Fabrício de Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (PSL).

Na petição em que solicita a saída temporária, os advogados Carlos Eduardo Machado e Rafael Duque Estrada afirmam que o deputado tem “todos os requisitos para tomar posse de seu mandato”, mas encontra-se “impossibilitado de comparecer a cerimônia de posse”. Para o defensores, em caso de não comparecimento, o deputado poderá perder o mandato.

“Assim, considerando que somente este juízo pode deliberar sobre a saída temporária do requerente do cárcere, para tomar posse do seu mandato, e que o indeferimento deste equivale a cassação do mesmo, sem sequer existir denúncia recebida, é medida consagradora do princípio democrático, bem como da presunção de inocência, autorizar a saída temporária do requerente para participar da mencionada cerimônia”, diz o pedido encaminhado ao TRF-2.