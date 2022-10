Presidente do TRE de São Paulo diz que segundo turno correu ‘dentro do esperado’ e que não recebeu denúncias de operações irregulares da PRF no Estado

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), desembargador Paulo Galizia, disse neste domingo, 30, que a votação não deve ultrapassar as 18h e que o resultado da eleição no Estado deve sair por volta das 20h.

Em um primeiro balanço após o fechamento das urnas na maior parte das seções eleitorais, o presidente do TRE disse que a função da Justiça Eleitoral foi cumprida “com muita eficácia” neste segundo turno.

“O fluxo de votação foi muito mais rápido, seja porque o eleitor já estava acostumado a fazer o uso da biometria, seja porque o número de cargos nesta eleição é inferior ao primeiro turno”, afirmou em entrevista coletiva no final da tarde. “Tudo ocorreu dentro da normalidade e do esperado.”

O desembargador disse que, até o momento, não teve conhecimento de episódios de violência política, recusa de entrega de celular ou de eleitores que entraram com armas nos locais de votação. O TRE detectou, no entanto, fotos na cabine da urna, o que é proibido. Galizia disse que a Polícia Federal (PF) vai investigar os registros para saber se houve quebra de sigilo do voto e desobediência. Também houve notificações de discussões de eleitores com mesários.

Com filas menores do que no primeiro turno, o principal imprevisto ao longo do domingo foi a falta de luz em 30 cidades do interior, causada pelas chuvas de ontem, o que segundo o desembargador não prejudicou a votação. As concessionárias de energia fizeram o reparo ao longo do dia e, nesse período, as urnas funcionaram com bateria.

Galizia também disse que não recebeu denúncias de operações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre o transporte de eleitores em São Paulo. As ações proibidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) foram registradas principalmente no Nordeste.