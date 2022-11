Presidente do STF diz que democracia sai ‘fortalecida’ das eleições

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, disse nesta quinta-feira, 3, que a democracia e as instituições democráticas saíram “fortalecidas” das eleições.

Rosa também afirmou que o STF continuará defendendo com “intransigência” o Estado democrático.

Esta é a primeira sessão de julgamentos presencial no Supremo depois do segundo turno da eleição. A ministra aproveitou para defender a regularidade do processo eleitoral.

“A Justiça Eleitoral garantiu, mais uma vez, a regularidade e a normalidade do processo eleitoral, assegurando a legitimidade e a certeza do resultado das urnas, em respeito à vontade popular que nela livremente se manifestou”, disse antes da votação.

A ministra também cumprimentou o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, pela “condução exemplar” das eleições.

“A Justiça Eleitoral é um patrimônio do povo brasileiro e o nosso sistema eleitoral um motivo de orgulho nacional”, afirmou.

Moraes voltou a defender a confiança no processo eleitoral. Ele disse que o “voto dado na urna eletrônica é o voto computado” e que as eleições “acabaram”.

“No domingo, o resultado foi proclamado. Democraticamente o povo escolheu presidente e vice-presidente da República, além dos demais governadores, e até dia 19 de dezembro eles serão diplomados e no dia 1º de janeiro tomarão posse. Isso é democracia e a democracia novamente venceu no Brasil”, defendeu.

Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) inconformados com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) bloquearam estradas em diversos Estados. Em julgamento unânime no início da semana, o STF determinou a liberação “imediata” de todas as vias públicas.

O procurador-geral da República, Augusto Aras, que acompanha a sessão no STF, chamou os protestos de “rescaldos indesejáveis, mas compreensíveis”.