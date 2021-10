‘Presidente preferiu o retrocesso’, acusa Moro sobre nova lei de improbidade que ‘retira de cena instrumento contra a corrupção’

Prestes a bater um martelo sobre uma eventual candidatura nas próximas eleições, o ex-juiz Sérgio Moro criticou na manhã desta quarta-feira, 27, a publicação da nova lei de improbidade administrativa, a qual avalia que ‘acaba com as punições de políticos’. O advogado apontou que as mudanças na norma ‘retiram de cena mais um instrumento contra à corrupção’ e alfinetou seu ex-aliado Jair Bolsonaro: “O Presidente da República poderia ter vetado, mas preferiu o retrocesso”.

Hoje foi publicada a lei que, na prática, acaba com as punições de políticos por improbidade administrativa. As mudanças relatadas por deputado do PT retiram de cena mais um instrumento contra à corrupção. O Presidente da República poderia ter vetado, mas preferiu o retrocesso. — Sergio Moro (@SF_Moro) October 27, 2021

Moro atuou como ministro de Justiça de Bolsonaro até abril de 2020, quando renunciou ao cargo. O ex-juiz deixou uma herança incômoda para o presidente: um inquérito espinhoso no Supremo que investiga denúncia de tentativa de interferência políticas do chefe do Executivo na Polícia Federal.

Como mostrou o Estadão, o Podemos já prepara uma cerimônia para marcar a filiação do ex-ministro da Justiça ao partido. Atualmente, o ex-juiz é consultor da Alvarez & Marsal e mora nos Estados Unidos, mas o contrato termina no fim deste mês. Moro deve sacramentar o ingresso na sigla em 10 de novembro.

A lei criticada por Moro foi sancionada sem vetos por Bolsonaro e publicada nesta terça-feira, 26. O novo texto flexibiliza a Lei de Improbidade Administrativa, que está em vigor desde 1992, dificultando a punição de servidores e políticos por práticas como dano ao erário e outras irregularidades.

As mudanças foram amplamente criticadas por integrantes do Ministério Público durante a tramitação do texto no Congresso Nacional. Ao Estadão, o procurador Ubiratan Cazetta, presidente da principal entidade da classe, a Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR) chegou a ponderar que as mudanças ‘criam imensa dificuldade em investigação, fortalecem mau gestor e podem retroagir para casos de políticos condenados’.

Um dos pontos mais criticados do texto é o que prevê a condenação por improbidade apenas nos casos em que seja comprovado “dolo específico”, ou seja, a intenção do agente de cometer irregularidade. Assim, mesmo que a conduta de um prefeito ou qualquer servidor resulte em prejuízo à administração pública, ele só será condenado se for provada a sua a vontade livre e consciente de praticar a ação ilícita.