Presidente eleita da OAB-SP tenta acordo com Doria para que advogados façam plantões remunerados nas Delegacias Especializadas de Defesa da Mulher

Cumprindo uma agenda movimentada antes mesmo de tomar posse, a presidente eleita para comandar a seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP) no próximo triênio, Patrícia Vanzolini, se reúne na tarde desta sexta-feira, 10, com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), para levar as demandas da advocacia.

O encontro servirá para tentar viabilizar propostas como a cooperação entre a Comissão de Direitos Humanos da OAB-SP e a Secretaria de Administração Penitenciária para inspeção nas unidades prisionais do Estado. A entidade também quer garantir assento na comissão que monitora a letalidade policial. Há ainda uma demanda por espaços ‘privados e estruturados’ para atendimento dos presos por seus advogados no sistema penitenciário.

Outro ponto de interesse da OAB é a implementação de salas ou espaços de apoio à advocacia nas delegacias de São Paulo. Patrícia Vanzolini também vai defender uma acordo para que os advogados façam plantões de atendimento remunerados nas Delegacias Especializadas de Defesa da Mulher.

O fortalecimento da assistência judiciária, com previsão de recursos para reajuste da tabela de honorários e apoio do governo para atualização dos termos do Convênio com a Defensoria Pública, também será levantado no encontro.

A reunião com o governo sucede compromissos com autoridades paulistas, incluindo o presidente eleito do Tribunal de Justiça do Estado, Ricardo Anafe, e o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), Carlão Pignatari (PSDB).

Criminalista, Patrícia é a primeira mulher eleita para comandar a OAB-SP. Ela assume oficialmente o cargo em janeiro, para um mandato que vai até 2024.