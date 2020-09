Maria Cristina Peduzzi, presidente do TST, é transferida para São Paulo após diagnóstico de covid-19

A presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministra Maria Cristina Peduzzi, foi transferida neste domingo, 20, para a unidade do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Diagnosticada com covid-19 após participar da cerimônia de posse do ministro Luiz Fux na presidência do Supremo Tribunal Federal, Peduzzi está estável, em uso de catéter nasal de oxigênio e medicamentos venosos.

Segundo boletim divulgado às 15h desta terça, 22, ainda não há previsão de alta.

Leia Também STF já contabiliza 157 infectados com covid-19

“A ministra está sendo acompanhada pelas equipes médicas dos professores doutores Roberto Kalil, David Uip e Carlos Carvalho”, informou a assessoria do TST.

Peduzzi é uma das oito autoridades que contraíram covid-19 após a cerimônia de posse de Fux. A lista inclui o próprio presidente do Supremo, o procurador-geral da República Augusto Aras, o presidente da Câmara Rodrigo Maia (DEM-RJ), os ministros do Supremo Tribunal de Justiça (STJ) Luis Felipe Salomão, Antônio Saldanha Palheiro e Benedito Gonçalves, e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, passou por teste que voltou negativo para covid-19.