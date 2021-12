Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul ordena compra de dois carros de luxo para a Corte por R$ 3 milhões

O presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, Carlos Eduardo Contar, ordenou a compra de dois carros de luxo para a Corte que, juntos, custaram quase R$ 3 milhões. O extrato das notas fiscais foi publicado no Diário Oficial de Justiça nesta terça-feira, 14.

Os veículos zero quilômetro blindados são um sedan grande executivo, modelo Accord Híbrido, da Honda, por R$ 1,38 milhão, e um SUV modelo SW4, da Toyota, por R$ 1, 58 milhão.

No edital publicado em outubro, o tribunal diz que a renovação é necessária em razão do tempo de uso da frota atual e para garantir a ‘integridade física’ dos magistrados.

COM A PALAVRA, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO DO SUL

A reportagem do Estadão pediu manifestação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul por email e também tentou contato por telefone nesta terça-feira, 14. Não houve retorno. O espaço está aberto para manifestação.