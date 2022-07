Presidente do TCE de São Paulo cobra explicações do Hospital Universitário da USP sobre anulação de concurso após suspeita de apadrinhamento

O presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, conselheiro Dimas Ramalho, oficiou nesta quarta-feira, 27, o Hospital Universitário da Universidade de São Paulo com questionamentos acerca da anulação de concurso para a contratação de técnicos de enfermagem após a suspeita de favorecimento de duas candidatas que teriam grau de parentesco com uma funcionária da instituição.

O HU tem dez dias para apresentar as informações solicitadas pela corte de contas. De acordo com Ramalho, os dados vão subsidiar ‘ações fiscalizatórias’ realizadas pelo Tribunal quanto às contas do hospital.

O conselheiro do TCE-SP pede esclarecimentos sobre os fundamentos utilizados para a anulação do concurso público e informações sobre as medidas adotadas pela administração do hospital para apurar os ‘fatos narrados sobre suposta inobservância dos princípios da moralidade e impessoalidade’.

Além disso, questiona o vínculo entre as candidatas que tiraram nota máxima na prova do concurso, com a funcionária do hospital e pede informações sobre o cargo e as funções desempenhadas pela servidora na instituição. Também pergunta se há o conhecimento de vínculos entre candidatos e outros funcionários do HU.

O ofício ainda questiona as providências adotadas em relação à entidade responsável pela realização do concurso, considerando ‘supostos problemas de segurança, potencial risco de vazamento e conflitos de interesses’.

O presidente do TCE-SP também quer saber se houve participação de funcionários da administração pública na realização do concurso, devendo o hospital fornecer nomes, cargos e funções exercidas por cada servidor supostamente envolvido.

Fora isso, o documento pergunta se haverá o ressarcimento das taxas de inscrições aos candidatos que participaram do concurso, considerando seu cancelamento.

