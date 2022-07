Presidente do STJ suspende inelegibilidade e devolve direitos políticos a Arruda duas vezes condenado por improbidade

Em meio ao plantão judiciário, o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o ministro Humberto Martins, deferiu liminares (decisão provisória) para suspender a inelegibilidade do ex-governador do Distrito Federal José Roberto Arruda e restabelecer seus direitos políticos após duas condenações por improbidade administrativa.

As decisões abrem caminho para uma eventual candidatura do político nas eleições de outubro, até julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a aplicação retroativa da nova Lei de Improbidade Administrativa. O tema deve ser enfrentado pela corte máxima na sessão do dia 3 de agosto.

Arruda foi condenado por improbidade administrativa ao lesar os cofres públicos através de meio de pagamentos de reconhecimentos de dívidas em favor da empresa Linknet, por serviços prestados ao governo do DF.

Além disso, o ex-governador foi condenado por suposta compra de apoio político de Jaqueline Roriz e Manoel Neto por Durval Barbosa, a mando de José Roberto Arruda. Este último caso foi investigado na Operação Caixa de Pandora e ficou conhecido como o “Mensalão do DEM”, descoberto com a delação de Durval em 2009.

A defesa alegou a existência de perigo da demora na manutenção da inelegibilidade, e que isto poderia resultar em prejuízos gravíssimos a José Roberto Arruda, com o impedimento de sua participação nas próximas eleições, caso os efeitos da condenação não fossem suspensos antes do prazo para as convenções partidárias e os registros de candidatura.

O ministro apontou na decisão que o pedido de tutela provisória de urgência, para garantir a suspensão da inelegibilidade, só é deferido na presença de dois requisitos: quando é caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados no pedido e quando consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida, ou seja, perigo na demora.

“Portanto, na espécie, a parte requerente demonstrou o periculum in mora, já que desenvolveu argumentação sobre a necessidade concreta e urgente de concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto, que justifica a atuação em regime de plantão”, apontou Martins.

No novo pedido de pedido de tutela provisória, os advogados citaram o caso em que o ministro do STF Nunes Marques suspendeu no dia 1º de julho os efeitos de uma condenação de outro político, Roney Tanios Nemer, em situação semelhante, fato que reforçaria a tese de probabilidade de êxito quando a Suprema Corte julgar a possibilidade de aplicação retroativa da nova lei.

Martins atuou no caso, porque no entendimento do relator do caso no STJ, o ministro Gurgel de Faria, caberia ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal local se pronunciar sobre o caso. O novo pedido foi indeferido pelo TJDFT, gerando o ajuizamento da presente tutela provisória no STJ.