Presidente do STJ mantém decisão que impediu vereadora eleita de Peruíbe de tomar posse

O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, indeferiu o mandado de segurança em que a vereadora eleita de Peruíbe (SP) Maria do Socorro Antunes de Mendonça pedia o sobrestamento da decisão que suspendeu o exercício de suas funções públicas antes de tomar posse. Ela continua impedida de ser empossada nesta sexta-feira, 1º.

Segundo o STJ, Maria do Socorro Antunes foi denunciada pela prática do crime de integrar organização criminosa.

Documento A DECISÃO PDF

No mandado de segurança, a defesa da vereadora afirmou que a imputação do crime ‘ocorreu unicamente pelo fato de ela ter prestado auxílio ao encaminhar a uma unidade de saúde do município uma gestante que, à época, era procurada pela Justiça’, informou ainda a corte superior. Os advogados alegaram também que ’o afastamento do cargo só se justifica diante de fatos relacionados ao exercício do mandato eletivo, o que não teria ocorrido’.

O caso chegou ao STJ após desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo negar pedido de liminar para suspender a medida cautelar imposta pelo juízo criminal de origem e, assim, garantir a posse da vereadora eleita.

As informações foram divulgadas pelo STJ.

Martins indeferiu liminarmente o pedido considerando a ‘incompetência absoluta do Superior Tribunal de Justiça’ para analisar o caso. Segundo o ministro, a corte ‘não tem competência para processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra ato de outros tribunais ou dos respectivos órgãos’.

“Segundo o art. 105, I, “b”, da Constituição Federal, que demanda interpretação restritiva, o Superior Tribunal de Justiça é competente para processar e julgar, originariamente, os mandados de segurança impetrados contra ato de ministro de Estado, dos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal”, registrou.

COM A PALAVRA, MARIA DO SOCORRO ANTUNES

A reportagem busca contato com a vereadora. O espaço está aberto para manifestações.