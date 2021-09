Presidente do STF ‘desarma bombas tributárias’ e quem paga a conta é o contribuinte

Toda decisão tem uma consequência econômica, quer seja no direito, ou na vida privada. A recente notícia é que o ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) “desarmou, pelo menos até o fim do ano, as bombas tributárias previstas para julgamento”. Ou seja, retirou da pauta de julgamento do tribunal a análise de temas tributários relevantes, que poderiam impactar as contas da União.

Entre os casos previstos estaria o julgamento sobre o índice de correção monetária aplicável aos saldos das contas vinculadas ao FGTS entre os anos de 1999 e 2013. A discussão é se a Taxa Referencial (TR) deveria ou não ser usada como incide a correção das contas do FGTS.

Portanto, não é um caso que impacta apenas o bolso da União. Impacta a vida de milhares de cidadãos e empresas. E certamente todos os outros casos retirados de pauta, também possuem a mesma relevância.

Você certamente já ouviu aquela velha máxima de que não existe almoço grátis. Simplificando, sempre tem alguém pagando a conta. No caso específico, quem paga a conta da espera no julgamento de temas relevantes como esses, somos nós, os contribuintes.

Historicamente, “decisões” ruins dos três Poderes da União têm causado um desempenho igualmente ruim no desenvolvimento do Brasil e da qualidade de vida dos brasileiros, principalmente daqueles que mais precisam do suporte governamental.

“Justiça tardia nada mais é do que injustiça”, já dizia Rui Barbosa. Decisão tardia é uma decisão ruim. E é exatamente o que o STF está deixando ocorrer, mais uma vez.

Os Poderes da União devem ser independentes e harmônicos, para que possamos ter segurança jurídica e um ambiente propício aos negócios. Para que o País possa se desenvolver, de forma sustentável, as decisões precisam ser tomadas no tempo certo, dentro dos limites constitucionais e respeitadas por todos.

O problema é orgânico. Uma análise econômica eficiente das normas deveria ocorrer durante o processo legislativo no Congresso Nacional. Mas vivemos numa democracia populista, em que mais vale agradar o eleitor do que pensar no desenvolvimento econômico e social. Algo parecido com a política do pão e circo do Império Romano, mas na sua versão moderna.

O resultado é que acaba restando para o Judiciário a análise econômica do direito. Mas quando essa apreciação é finalmente concluída, o prejuízo sofrido já foi enorme. E muitas vezes a própria decisão do Judiciário precisa ser mitigada para amenizar o dano que a sua demora acumulou.

No fim, quem paga a conta é o País como um todo.

*Roberto Nogueira é sócio do VC Advogados