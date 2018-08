Presidente da Câmara de Mongaguá assume cadeira de prefeito tucano preso com fortuna no guarda-roupa Artur Parada Prócida (PSDB) teve mandato cassado; ele foi flagrado na Operação Prato Feito, da PF, com R$ 4,6 milhões e mais US$ 216,7 mil em dinheiro vivo em sua residência