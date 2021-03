Presidente da AMB assume coordenação de frente de juízes, procuradores e promotores e diz que prerrogativas da magistratura e do MP são ‘garantias da cidadania’ Juíza criminal no Rio de Janeiro sinalizou que entre as pautas de sua gestão, que durará um ano, está a atuação diante da proposta de Reforma Administrativa que tramita no Congresso Nacional: 'retrocessos não serão aceitos'