Presidente da CPI diz que vai pedir ao STF para investigar se prefeito flagrado pela PF com R$ 505 mil em Congonhas transportava dinheiro para financiar ato antidemocrático no 7 de setembro

O senador Omar Aziz (PSD-AM), presidente da CPI da Covid, disse nesta quarta-feira, 1º, que vai pedir ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a abertura de uma investigação para apurar se o prefeito de Cerro Grande do Sul (RS), Gilmar João Alba, o ‘Gringo’, está envolvido no financiamento de manifestações antidemocráticas programadas para o feriado do dia 7 de setembro.

“Os indícios são muito fortes para financiamento, no dia 7 de setembro, dessa manifestação que terá. São indícios. Nós iremos encaminhar aqui. Não é do presidente da CPI, mas de qualquer democrata neste momento, que a gente possa encaminhar às autoridades competentes. Me estranha um prefeito do interior do Rio Grande do Sul com uma quantidade tão grande de dinheiro”, afirmou o senador.

“É preciso acompanhar isso de perto para saber realmente as verdadeiras intenções do prefeito. Sem querer criar nenhum juízo de valor, mas é muito estranho. Vamos encaminhar ao ministro Alexandre de Moraes. Isso é papel que qualquer senador ou senador tem neste momento”, acrescentou.

O nome do prefeito foi parar na comissão parlamentar depois que a Polícia Federal apreendeu com ele R$ 505 mil. O dinheiro estava armazenado em caixas de papelão na bagagem de mão do político e foi encontrado durante uma inspeção por raio-x no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, na semana passada. De acordo com a Polícia Federal, ao ser abordado o prefeito disse, incialmente, que não sabia o valor total transportado. Na sequência, teria dito que carregava R$ 1,4 milhão.

Gilmar João Alba, o ‘Gringo’, foi eleito no ano passado com pouco mais de dois mil votos para comandar o município de 12 mil habitantes a 117 quilômetros da capital Porto Alegre. Procurado pela reportagem, não comentou a apreensão. Em nota, seu gabinete informou que ele ainda não decidiu se vai ou não se manifestar sobre o episódio.

O pedido para a presidência da CPI comunicar ao Supremo Tribunal Federal (STF) partiu do senador Humberto Costa (PT-PE). Durante a sessão na comissão parlamentar, ele disse que recebeu uma denúncia sobre o caso.

“Esse prefeito, segundo as informações que tivemos, viria de São Paulo para Brasília em um avião fretado. Imaginando que não houvesse um controle da Polícia Federal, pelo fato do voo ser fretado, ele passou com esse montante de dinheiro, foi detido, disse que portava R$ 1,5 milhão. A Polícia Federal constatou que eram na verdade R$ 505 mil, provavelmente outras pessoas que iriam pegar o avião estavam com o restante, e todos os indícios são de que esse recurso viria para financiar esse ato contra a democracia do dia 7 de setembro”, afirmou.

O petista reconheceu que o assunto foge ao objeto da comissão parlamentar e sugeriu o encaminhamento ao ministro Alexandre de Moraes, relator do extinto inquérito dos atos antidemocráticos e do novo inquérito das milícias digitais, para a abertura de uma frente de apuração.

“Isso aqui pode ser parte de uma grande articulação política, que envolve milhões de reais”, afirmou o senador. “Como não é um tema que diz respeito diretamente à CPI, não somos nós que vamos investigar. Então gostaria de pedir à Vossa Excelência, na condição de presidente desta CPI, que pudesse enviar ao ministro Alexandre de Moraes, que está encarregado exatamente de fazer investigações sobre atos antidemocráticos, ações que atacam a independência entre os Poderes e que apregoam o fim do Estado Democrático de Direito, para que ele posse tomar as medidas cabíveis.”

O pedido foi endossado pelo vice-presidente da CPI, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), para quem a ‘gravidade’ da informação exige urgência na comunicação ao STF.

“Essa informação dá contra do financiamento de crimes contra a ordem democrática, contra o Estado Democrático de Direito, que deve ocorrer nos próximos dias”, disse. “É urgente que a presidência dessa CPI encaminhe a notícia desse fato, com urgência, aos cuidados de Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes para tomada de todas as providências. Essa denúncia pode dar conta de um fio de meada, de um esquema criminoso de financiamento de atos contra a democracia.”

Veja a contagem do dinheiro apreendido pela PF com o prefeito: