Prerrogativas do exercício da advocacia: indispensáveis à democracia

O artigo 133 da Constituição estabelece que o advogado é “indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei”. Trata-se de um dos trechos mais claros e breves da Carta Magna — e, no entanto, um dos mais frequentemente desprezados.

Ao longo dos últimos anos temos assistido a reiterados e preocupantes eventos de desrespeito ao exercício da advocacia. Em diversas esferas do meio jurídico, advogados são admoestados – não raro aos gritos ou por meio de outras manifestações alheias ao exercício ético da profissão – por simplesmente executarem as prerrogativas profissionais.

Para além da Constituição, com frequência tais cidadãos se esquecem do Estatuto da OAB, que estipula que “as autoridades, os servidores públicos e os serventuários da justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho”. O que vem acontecendo, na prática, são episódios sistemáticos de cerceamento à atividade advocatícia durante as diversas etapas da tramitação dos processos, em especial as audiências.

Igualmente ignorado é outro item do Estatuto da OAB, que garante o uso da palavra pelo advogado “em qualquer juízo ou tribunal, mediante intervenção sumária, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, documentos ou afirmações que influam no julgamento, bem como para replicar acusação ou censura que lhe forem feitas”. Temos acompanhado casos de colegas que, no exercício da profissão, são constrangidos a não se manifestarem durante depoimentos que lhes dizem respeito.

Tais atitudes acabam contribuindo para debilitar a cultura democrática no Brasil. Os mesmos que julgam aceitável subir o tom já precisaram de advogados, ou certamente precisarão.

Quando isso ocorre, o discurso muda e a lógica se inverte, diante da conveniência: os referidos passam a invocar as garantias constitucionais, repreender as inquisições e defender o acesso às informações processuais, à paridade de armas entre acusação e defesa e à possibilidade de esgotar as vias recursais. Nenhum desses princípios é viável, contudo, se o respeito aos advogados não for uma baliza das relações com as autoridades em tempo integral.

É possível chegar ao objetivo consensual de um processo judicial — esclarecer os fatos e desvendar o que aconteceu dentro do escopo investigado — sem desrespeitar as prerrogativas daqueles que atuam dentro dos limites legais e constitucionais de um processo administrativo ou judicial.

O advogado não pode e não deve ser visto como um adversário pelo instrutor do feito, mas como uma figura essencial à administração da Justiça e à preservação do bem coletivo e da isonomia, conforme determina a Constituição. Os advogados, enquanto classe, exercem papel fundamental nas transformações sociais, e sempre estiveram à frente da luta democrática, contra todas as adversidades e acima das ideologias e governos, para que a liberdade fosse preservada. As prerrogativas de que dispõem não são privilégios, mas direitos fundamentais de uma classe profissional, que visam preservar sua dignidade e tornar mais fluida e equilibrada a tramitação dos processos.

Como escreveu Ruy Barbosa, “a força do Direito deve superar o direito da força”.

*André Callegari, sócio-fundador do escritório Callegari Advogados. Doutor honoris causa pela Universidad Autónoma de Tlaxcala – México e pelo Centro Universitário Del Valle Del Teotihuacan – México e doutorado em Derecho Publico y Filosofia Juridica – Universidad Autónoma de Madrid (2001). Professor nos cursos de mestrado e doutorado do IDP/Brasília e autor de livros como Colaboração Premiada: Lições Práticas e Teóricas de Acordo com a Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e O Crime de Terrorismo