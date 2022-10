Prefeitura de São Paulo ignora há 20 dias recomendação da Defensoria Pública sobre passe livre na eleição

Sem uma resposta formal da prefeitura de São Paulo sobre o passe livre na eleição, a Defensoria Pública do Estado avalia o que ainda pode ser feito para garantir a gratuidade das tarifas a tempo do segundo turno.

A primeira notificação foi enviada ao prefeito Ricardo Nunes (MDB) no dia 30 de setembro. Uma nova recomendação, com prazo de 48 horas para resposta, foi encaminhada no domingo, 16. Ambas seguem sem retorno.

Leia Também Supremo confirma decisão de Barroso que liberou transporte público gratuito no segundo turno

O prefeito sinalizou que não pretende zerar as passagens no próximo dia 2 e que deve manter o sistema usado no primeiro turno. “Nunca houve [passe livre em dias de votação], em nenhuma gestão, seja PSD, PT, PSDB”, disse à Folha de S. Paulo.

O Estadão conversou com a defensora pública Cecilia Nascimento Ferreira, coordenadora auxiliar do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos Humanos , unidade mobilizada para tentar conseguir o transporte público de graça para os eleitores. Ela acredita que a prefeitura não vai responder os questionamentos.

“Sabemos na posição do prefeito pela declaração dada por ele à imprensa. Não temos muita expectativa de resposta”, afirma.

Cecilia, no entanto, avalia que a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que autorizou prefeitos e concessionárias a isentarem os eleitores, sem risco de retaliação, deve ajudar a cobrar a prefeitura de São Paulo.

“Na decisão, o ministro Barroso afirma que não seria possível obrigar todos os municípios a adotarem o transporte público gratuito por uma questão orçamentária. Se a justificativa da prefeitura não for uma questão orçamentária, me parece que viola o entendimento do STF. A declaração do prefeito foi que não concederia porque nunca foi concedido antes. Não me parece um fundamento jurídico válido”, explica.

O caso já foi judicializado em São Paulo. A vereadora de São Paulo e deputada federal eleita Erika Hilton (PSOL) entrou ontem com uma ação para tentar obrigar a prefeitura a entregar, dentro de 72 horas, um estudo sobre a viabilidade do passe livre excepcional para o domingo de eleição. Ela defende que a medida é importante para garantir a participação dos eleitores mais pobres.

O custo de cada passagem de ônibus em São Paulo é de R$ 4,40. A multa para quem não vota é de R$ 3,51. A abstenção na capital paulista no primeiro turno foi de quase dois milhões de eleitores.

Pelo menos 11 capitais vão oferecer passagens de graça no segundo turno, incluindo Rio de Janeiro, São Luís e Porto Alegre.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE SÃO PAULO

“A Prefeitura de São Paulo informa que até o presente momento não foi notificada da decisão. Quando o for, prestará as informações e o esclarecimentos solicitados.”