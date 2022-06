Prefeitura em Mato Grosso contrata por RS 330 mil dupla de palhaços para entrega de material didático

A prefeitura de Guarantã do Norte, com 36.439 habitantes, localizada a 707 km de Cuiabá, entrou em polêmica no último sábado, 4, após anunciar o show da dupla Patati Patatá, que não estava previsto no contrato firmado com a empresa prestadora do serviço. A dupla de artistas foi vaiada pelo público após subir no palco durante comemoração de aniversário de 41 anos da cidade, e interpretar algumas músicas, mas sem o cenário e os equipamentos necessários para a apresentação.

Segundo o contrato, firmado no valor de R$ 332.820,00, a dupla de palhaços seria responsável por entregar materiais didáticos por meio do Projeto Educacional “Musicalizando as Vogais com Patati Patatá” em um ambiente escolar. Entretanto, a prefeitura teria anunciado o show da dupla em praça pública, que foi vaiada momentos depois da apresentação, sob acusações de serem personagens “fake”- mas eram eles, de fato.

O contrato, publicado no Diário Oficial do município no dia 8 de abril passado, foi firmado com a empresa P&P Editora e Comercio LTDA, dedicada à venda de materiais didáticos, e previa o “fornecimento de apoio complementar ao processo de aprendizagem proposto para a Educação Infantil e o ciclo de Alfabetização”. Os livros foram devidamente entregues para a prefeitura no mês de Maio/2022, e os artistas apenas tirariam fotos com um pequeno grupo de professores e alunos da rede de ensino.

Em nota emitida pela prefeitura do município, a confusão teria sido criada devido a um erro de interpretação por parte da contratante. “…houvera um erro de interpretação da parte contratante quanto a ocorrência de um show em detrimento da apresentação de material didático a qual estava adstrita a contratada.”

Segundo comunicado oficial, a empresa Rinaldi Produções, que representa a dupla de artistas, informou que a empresa não foi contratada para realizar o show do Patati Patatá, e que a divulgação prévia e ilícita feita pela prefeitura, anunciando a apresentação da dupla em praça pública mesmo sem acordo firmado, tornou a visita ao local “um caos”.

Documento LEIA O COMUNICADO OFICIAL PDF

Ainda conforme o comunicado, a empresa P&P Editora, que não tem autorização para negociar shows do Patati Patatá, está tomando todas as “providências jurídicas cabíveis” para responsabilizar os responsáveis pelo caso.

COM A PALAVRA, A PREFEITURA DE GUARANTÃ DO NORTE

A Prefeitura Municipal de Guarantã do Norte/MT vem a público isentar de qualquer responsabilidade a marca Patati Patata quanto a apresentação ocorrida no último sábado, dia 04/06/2022.

Isso porque, houvera um erro de interpretação da parte contratante quanto a ocorrência de um show em detrimento da apresentação de material didático a qual estava adstrita a contratada.

Diante disso, mais uma vez reforçamos a informação de que não houvera, por parte da marca Patati Patata qualquer responsabilidade quanto aos fatos.

Em proveito da oportunidade, salientamos que a nova data para a apresentação de material didático, com a participação dos alunos da rede municipal de ensino, será divulgada nos próximos dias.

Reiteramos nosso pedido de desculpas ao Patati Patatá por toda confusão e aproveitamos para reforçar nosso respeito e admiração pela marca.